قضات برخی مواقع به عمد وثیقه و کفیل را نمی پذیرند

غلامرضا اسد اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه ضابطین و ماموران انتظامی باید در چهارچوب مسائل شرعی و قانونی عمل کنند و برخورد آنان باید کاملا اسلامی و قانونی باشد افزود: متهم نیز حق و حقوقی دارد و ماموران انتظامی حق اهانت و تحقیر کردن شخصیت او را ندارند.

وی به معضل بازداشتهای غیرقانونی اشاره کرد و افزود: ماموران نیروی انتظامی در جرایم مشهود می توانند تا 24 ساعت متهم را اگر دسترسی به قاضی وجود ندارد، نگهداری کنند و سپس پرونده را به نظر قاضی کشیک برسانند و دادسرا و قاضی نیز فقط می تواند 24 ساعت دستور نگهداری متهم را قبل از تفهیم اتهام بدهد.

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی تاکید کرد: در صورت تهیه وثیقه و معرفی کفیل از سوی متهم، قاضی موظف است از بازداشت فرد خودداری کند و نباید به صرف اینکه احساس و یا برداشت این است که فرد خطرناکی است با قرار وی را راهی زندان کند و این موضوعی است که به شدت رئیس قوه قضائیه نسبت به آن تاکید دارد.

اسداللهی خاطر نشان کرد: بر اساس تاکیدات رئیس قوه قضائیه سعی شده که بازداشت های ناشی از کفیل و وثیقه که در برخی مواقع همکاران قضائی به عمد نمی پذیرند را به حداقل برسانیم.

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی خاطر نشان کرد : برخی متهمان به لحاظ ناتوانی از معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه مجبورند در زندان بمانند و زمانی که خانواده وثیقه را تهیه می کند قاضی به لحاظ سلیقه ای وثیقه و کفیل را قبول نمی کند و این عین نقض حقوق شهروندی است.