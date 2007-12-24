کتاب "زبان در جهان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیمبریج، پرسش این کتاب آن است که چه چیز باعث معنای واژه‌ها می شود؟

معناشناسی جهانهای ممکن این رویکرد را اتخاذ می‌کند که معنای واژه‌ها تعیین می‌کنند که کدام جهان ممکن جمله ای را درست و موجه می کند و کدام را غیرموجه.

کرسول از این بحث می‌کند که ما شاهد رابطه‌ای علی میان رفتار زبانی گویندگان و جهانی که در مورد آن سخن می‌گوییم هستیم. این همان معنای علیت لوییس است که مؤلف بدان بسیار بها می‌دهد.

عناوین پاره‌ای از فصول کتاب بدین قرارند: زبان صوری ساده، محمولها و کارکردها، معنای معنا از نظر پاتنم و دیدگاه لوییس در مورد زبانها و زبان.