سیدسعید رحمانی درباره مجموعه "ساعت شنی" به خبرنگار مهر گفت: "ویژگی این مجموعه کارگردانی بسیار خوب آن است و سکانسها با وسواس زیاد ضبط شده است. ساختار مجموعه از استانداردهای مجموعههای ب صدا و سیما بالاتر رفته و موجب ارتقاء سطح کیفی مجموعههای درجه "ب" شده است. متاسفانه برخی مضامین بدون دلیل تابو شدهاند و خط قرمز نیستند. مباحث اجتماعی باید از رسانه ملی طرح و راهکارها ارائه شود. بنابراین باید وارد حوزه آسیبهای اجتماعی شد."
وی در ادامه افزود: "نگاه مجموعه "ساعت شنی" جسورانه است و موضوع آن به خوبی مطرح میشود. مجموعه تبلیغ نمیکند، گرچه به موضوعی خاص پرداخته که اکثر مردم با آن درگیر نیستند، اما این موضوع بهانهای شده تا به روابط انسانی بپردازد و همین مسئله مخاطب را جذب میکند. شخصاً با طرح مضامین خاص در رسانه ملی مخالفم، اما "ساعت شنی" موضوعی خاص را نقطه عطف قرار داده تا موضوعهای دیگر را مطرح کند."
نویسنده مجموعه "سایه آفتاب" خاطرنشان ساخت: "مجموعه "ساعت شنی" دختری را نشان میدهد که چگونه فریب خورده است، از طرف دیگر زنی را میبینیم که آسیبهای اجتماعی او را به کجا رسانده یا مهشید که از خانوادهای فقیر است. گرچه قبول دارم مجموعه سیاهنمایی کرده، اما این سیاهنمایی هم منطقی است. جذابیت این مجموعه مقایسه و تحلیل روابط شخصیتهاست. حامد را هم میبینیم که چگونه برای حفظ زندگی با ماهرخ تلاش میکند."
رحمانی با اشاره به بازی بازیگران "ساعت شنی" گفت: "به نظرم این مجموعه را باید کلی دید. علاوه بر آن بازی بازیگران فوقالعاده است. فقط باید نقش کورش تهامی و داریوش ارجمند پررنگتر میشد، چرا که نیاز به پرداخت بیشتر دارند. یک مقدار شخصیت تهامی شعاری معرفی شده است. در مجموع ریتم کار خوب است و مخاطبان هم استقبال خوبی از آن کردهاند."
مجموعه تلویزیونی "ساعت شنی" به نویسندگی احمد رفیعزاده و کارگردانی بهرام بهرامیان با بازی داریوش ارجمند، رویا نونهالی، بیژن امکانیان، نسرین مقانلو، مهراوه شریفینیا، کمند امیرسلیمانی، برزو ارجمند، ژاله علو، پوریا پورسرخ و ... روزهای زوج روی آنتن شبکه یک میرود.
نظر شما