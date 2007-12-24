اخبار ضد و نقیض درباره سفر خالد مشعل به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، درحالی که "ایمن طاها" یکی از سران برجسته جنبش حماس اعلام کرد : خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به زودی به قاهره می رود تا درباره همه تحولات مربوط به فلسطین ازجمله از سرگیری مذاکرات بین حماس و فتح و همچنین درباره مسئله آزادی نظامی اسرائیلی دربند این نیروهای مقاومت بحث و تبادل نظر کند؛ یک منبع آگاه مصری این خبر را رد کرد.

ایمن طاها درادامه اظهارات خود تعیین زمان نهایی برای انجام سفر خالد مشعل را به قاهره تکذیب کرد و درعین حال اظهارداشت: بعید است که این سفر تحولات زیادی را در زمینه مذاکرات ایجاد کند.

این درحالی است که روزنامه الحیات به نقل ازمنابع حماس مدعی شد: اسرائیل و حماس به دنبال طرف یا طرفهای سومی برای میانجیگری هستند تا ضامن برقراری آرامش در نوارغزه شود.

درادامه این خبر آمده است : تماسها با گروه های مقاومت برای دستیابی به توافقاتی برای برقراری آرامش ادامه دارد و هیچ مشکلی دراین باره از سوی حماس وجود ندارد، اما مشکل اصلی در متقاعد کردن جنبش جهاد اسلامی برای پذیرش آن است.

درعین حال یکی از فرماندهان جنبش جهاد اسلامی به این روزنامه چاپ لندن گفت: مذاکرات تا کنون برای قانع کردن این جنبش برای موافقت با برقراری آرامش به شکست انجامیده است.