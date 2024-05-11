نگرانی از افزایش وزن ایرانی ها/چاقی پیش زمینه دیابت و سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش آقاخانی، با بیان اینکه برخی بیماری‌های ناشی از اختلالات تغذیه‌ای شیوع بالایی در جامعه دارند، گفت: چاقی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ناشی از اختلالات تغذیه‌ای است.

وی افزود: نکته مهم اینکه چاقی پیش زمینه بروز دیابت و حتی سرطان خواهد بود به همین خاطر افزایش وزن عمومی در جمعیت کشور یک دغدغه و نگرانی جدی محسوب می‌شود.

آقاخانی ادامه داد: برای اینکه بخواهیم چاقی را در کشور کنترل و یا درمان کنیم باید از دوران کودکی به فرزندانمان شیوه تغذیه سالم را آموزش دهیم و رفتار نا درست تغذیه‌ای آنان را اصلاح کنیم.

عضو هیأت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با بیان اینکه بسیاری از غذاهای مصرفی ایرانیان مانند نان و برنج، پرکالری است، افزود: به جای غذاهای پرکالری باید سبزیجات و صیفی جات جایگزین شوند چون که کالری زیادی ندارند و موجب سیر نگهداشتن افراد می‌شود.

وی با اشاره به طرح این موضوعات مهم در سی و چهارمین کنگره علمی سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، گفت: تلاش همه جانبه جهت اصلاح تغذیه، آموزش تغذیه سالم و مصرف غذاهای کم کالری یکی از مهم‌ترین نکات کلیدی برای مردم و اجتماع است.

آقاخانی با اشاره به اینکه بیماری‌های دیابت، چربی خون، برخی بیماری‌های دستگاه گوارش با چاقی و اضافه وزن افراد رابطه مستقیم دارند، تاکید کرد: یکی از این مشکلات عارضه ریفلاکس یا همان بازگشت محتویات و اسید معده به مری است.

عضو هیأت مدیره انجمن درون بین دستگاه گوارش ایران، افزود: متأسفانه افراد برای درمان چاقی به سمت جراحی‌های کنترل چاقی گرایش پیدا کردند در صورتی که با تحرک و ورزش کافی همچنین داشتن رژیم غذایی مفید و سالم می‌توان از بروز برخی بیماری‌های متابولیک جلوگیری کرد.

این متخصص بیماری‌های داخلی گفت: یکی از نکات مهم ارائه برنامه غذایی مناسب به بوفه‌های مدارس است به همین خاطر باید از وزارت بهداشت و آموزش و پرورش بخواهیم تا برنامه غذایی مناسب و مورد نظارت، تدوین و در مدارس اجرایی کنند.

عضو هیأت علمی و اجرایی سی و چهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، ادامه داد: اینکه در بوفه مدارس آب میوه‌های حاوی شکر و یا ذرت حجیم شده عرضه می‌شود، حتماً در افزایش وزن فرزندانمان تأثیر سو ایجاد می‌کند.

آقاخانی افزود: در دوره‌ای به سر می بریم که فرزندانمان از موبایل، کامپیوتر و فضای مجازی زیاد استفاده می‌کنند به همین خاطر کم تحرکی موجب چاقی فرزندانمان خواهد شد چون استفاده از فضای مجازی، فرصت فعالیت فیزیکی را خواهد گرفت.

عضو هیأت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران از مسئولین و متولیان امر تقاضا کرد تا روی میزان و نحوه فعالیت‌های جسمانی کودکان و نوجوانان بیشتر توجه داشته باشند که آموزش ورزش و تحرک مناسب از کودکی در آنها نهادینه شود؛ بلکه ورزش صرفاً در همان مدت زنگ ورزش در مدرسه نباشد.

آقاخانی تاکید کرد: فعالیت بدنی منظم حتی پیاده رفتن به سمت مدرسه و بالعکس، پاسخ مناسبی برای تناسب اندام و حفظ شرایط بدنی سالم خواهد داشت؛ باید فعالیت بدنی از همان ابتدای دوران تحصیل نهادینه شود تا وقتی فرد به سنین بالاتر می‌رسد از عوارض کم تحرکی آسیب ندیده باشد.