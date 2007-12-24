اعتراض فدراسیون وزنه برداری به حذف پرچم ایران از بولتن کنفدراسیون آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از نصب نشدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در سالن محل برگزاری رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا ( سالن القصر شهر امان کشور اردن) که با اعتراض شدید سرپرست تیم ایران مواجه شد این بار پرچم و نقشه ایران در بولتون این کنفدراسیون چاپ نشد که این موضوع اعتراض شدید فدراسیون وزنه برداری کشورمان را به همراه داشته است.

برخورد قاطع با این موضوع و همچنین درخواست عذر خواهی در اولویت کاری فدراسیون وزنه برداری ایران قرار گرفته و بزودی گزارش این حرکات و فعالیت های مسئولین کنفدراسیون به مقامات عالی ورزشی کشورمان و همچنین مسئولین فدراسیون بین المللی وزنه برداری(IWF) گزارش خواهد شد تا در این مورد رسیدگی لازم صورت گیرد. مطمئنا در صورت ادامه این مسائل، رقابت های آسیایی از جانب فدراسیون وزنه برداری کشورمان تحریم خواهد شد.