آیت الله سید احمد خاتمی عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که درباره نامزدی آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری از سوی جامعتین با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: گر چه آیت الله مهدوی کنی نامزدی خود در انتخابات آتی را رد نکرده اما هنوز به صراحت در این زمینه اظهار نظر نکرده است.

وی تصریح کرد: دبیر کل جامعه روحانیت مبارز نامزد متفق القول جامعتین برای انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری دوره چهارم از حوزه انتخابیه تهران است اما تا کنون اطلاعی از رد یا پذیرش این مسئله از سوی او نداریم.