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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۵۰

سید احمد خاتمی در پاسخ به مهر:

مهدوی‌کنی کاندیدای متفق‌القول جامعتین/ منتظر پاسخ هستیم

مهدوی‌کنی کاندیدای متفق‌القول جامعتین/ منتظر پاسخ هستیم

یک عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که دبیر کل جامعه روحانیت مبارز نامزد متفق‌القول جامعتین در انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه تهران است اما او تا کنون نظر خود را در این زمینه رسما اعلام نکرده است.

آیت الله سید احمد خاتمی عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که درباره نامزدی آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری از سوی جامعتین با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: گر چه آیت الله مهدوی کنی نامزدی خود در انتخابات آتی را رد نکرده اما هنوز به صراحت در این زمینه اظهار نظر نکرده است.

وی تصریح کرد: دبیر کل جامعه روحانیت مبارز نامزد متفق القول جامعتین برای انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری دوره چهارم از حوزه انتخابیه تهران است اما تا کنون اطلاعی از رد یا پذیرش این مسئله از سوی او نداریم.  

کد مطلب 610306

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