35 هزار و 500 هکتار گندم در سبزوار کشت شد

محمدحسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هزار و 500 هکتار از اراضی آبی شهرستان، تحت پوشش کشت گندم پاییزه قرار گرفت که سهمیه بذر اصلاح شده گندم، دو هزار و 200 تن و سهمیه کود شیمیایی آن 17 هزار تن است.

وی اظهار داشت: تاکنون 80 درصد بذر اصلاح شده و کود شیمیایی بین گندم کاران شهرستان توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار بیان داشت: سطح زیرکشت گندم نسبت به سال قبل، شش درصد کاهش نشان می دهد و علت آن افزایش نرخ جو در سال گذشته است.

وی یادآور شد: با توجه به توصیه های فنی ارائه شده توسط کارشناسان زراعت در 13 مرکز ترویج وخدمات جهاد کشاورزی سبزوار در اجرای طرح عملیات به زراعی گندم از جمله عملیات خاک ورزی، لایه شکنی، آزمون خاک، استفاده از بذر کار و.... اقدامات قابل ملاحظه ای نسبت به سال گذشته انجام شده است.