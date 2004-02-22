فلاح از دور رقابتها حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر " به آلمان فلاح پس از پيروزي در نخستين مسابقه خود مقابل " اروين ليدر" از بلژيك در دومين مسابقه خود مقابل " كوا" از روسيه قرار گرفت و با ضربه فني مسابقه را واگذار كرد.

به اين ترتيب سه شركت كننده اعزامي كشورمان به اين رقابتها از راهيابي به مراحل بالاتر بازماندند. پيش از اين حاجي آخوند زاده و كريميان با قبول شكست مقابل حريفان خود موفق نشدند به مراحل بعدي صعود نمايند.

گفتني است مسعود حاجي آخوند زاده كه به دليل مصدوميت از ناحيه زانو قادر به ادامه مبارزه مقابل حريف خود نشده بود ساعت 14 به وقت محلي هامبورگ را به مقصد تهران ترك خواهد كرد.

اردوي مشترك تيمهاي حاضر در اين مسابقات از فردا به مدت دو روز آغاز مي شود وتيم كشورمان نيز در اين اردو در غياب حاجي آخوندزاده و ميران كه به دليل عدم دريافت ويزا قادر به حضور در آلمان نشد شركت خواهد داشت. كاروان اعزامي كشورمان ساعت 30/21 روز پنجشنبه اين هفته وارد كشور خواهد شد.