به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، تفاهمنامه «شرکت بهپرداخت ملت» و «هلدینگ شرکتهای نرمافزاری صندوق توسعه فناوریهای نوین» برای توسعه همکاریهو تعامل و هم افزاییی طریفین این دو مجموعه در حوزه فینتک و استفاده از ظرفیت سامانه فروش اقساطی (لندتک) به امضای محمدمهدی تقیپور؛ مدیرعامل شرکت بهپرداخت ملت و سید روحالله میرامینی؛ مدیرعامل صندق توسعه فناوریهای نوین رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت بهپرداخت ملت، مدیرعامل به پرداخت ملت در حاشیه مراسم انعقاد این تفاهمنامه که در آخرین روز از نمایشگاه بینالمللی فناوری و نوآوری (INOTEX 2024) در محل صندوق توسعه فناوریهای نوین در پارک فناوری پردیس برگزار شد، اظهار داشت: «این تفاهمنامه دوجانبه بهمنظور استفاده از امکانات و ظرفیتهای متقابل بهپرداخت ملت و صندوق توسعه فناوریهای نوین در حوزههای نرمافزاری و فینتک بین این دو مجموعه منعقد شده است.»
وی در تشریح مفاد این تفاهمنامه گفت: «در این تفاهمنامه مقرر شد بهپرداخت ملت خدمات خود را در حوزههای زیرساخت نوین مالی و بانکی ، جذب استارتاپهای این حوزه ارائه کند. همچنین صندوق توسعه فناوریهای نوین نیز در حوزه مالی اعم از ضمانتنامه، تسهیلات، سرمایهگذاری و مشارکت، خدمات خود و سایر ابزارها و امکانات شرکتهای تابعهاش ازجمله سامانههای موجود در شرکتهای IT خود را در اختیار بهپرداخت ملت قرار دهد.»
تقیپور افزود: «سامانه فروش اقساطی که امروز در راستای اهداف شرکت بهپرداخت ملت در زمینه گستردگی خدمات و افزایش ارزش افزوده پذیرندگان رونمایی شد، مبتنی بر پلتفرم فروش اقساطی صندوق توسعه فناوریهای نوین با نام تاپلِند است که برای ارائه خدمات به پذیرندگان بهپرداخت ملت و بانک ملت مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.»
وی با بیان اینکه این همکاری در فاز اولیه از ابتدای اردیبهشتماه سال جاری آغاز شده است، ادامه داد: «این اولین تفاهمنامه همکاری است که پیش از امضا، وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است. چراکه فعالیت ما در تاپلند، قبل از امضای این تفاهمنامه آغاز و عملیاتی شده بود و امروز بهطور رسمی رونمایی شد.»
مدیرعامل بهپرداخت ملت با اشاره به مزایای پلتفرم «تاپلند» گفت: «این پلتفرم بستر مناسبی را برای فروش اقساطی محصولات مختلف ایجاد کرده که برای تمام فرایندهای لازم پیاده سازی شده است. ما نیز در بهپرداخت ملت به دنبال ایجاد چنین پلتفرمی بودیم. از این رو، وقتی با تاپلند آشنا شدیم و قابلیتهای آن را دیدیم، تصمیم گرفتیم بهجای اینکه از نو پلتفرمی خلق شود، از همین بستر موجود بهره ببریم.»
به گفته وی، شرکتهای PSP (پرداخت الکترونیک) مدتهاست که از فرم سنتی خود فاصله گرفته و از اقداماتی نظیر ارائه صرف دستگاه کارتخوان به مشتریان فراتر رفتهاند و بهپرداخت ملت هم این روند را از مدتها پیش آغاز کرده است.
تقیپور اضافه کرد: «ما تعدادی مشتری ارزنده داشتیم که خدمات ارزش افزوده خود شامل ترازو، صندوقهای فروشگاهی، یخچال، مودم و … را بهصورت رایگان در اختیار آنها قرار میدادیم. این کار علاوه بر اینکه هزینه زیادی را به ما تحمیل میکرد، باعث جا ماندن سایر مشتریهای ما از این خدمات میشد؛ مشتریانی که کسبوکارهای خرد داشتند و نمیتوانستند به اهداف تعیینشده از سوی ما برسند. اما با امضای این تفاهمنامه نهتنها بخش بیشتری از مشتریان ما میتوانند از این خدمات استفاده کنند، بلکه هزینههای ما نیز کاهش مییابد.»
بنابراین گزارش، مدیرعامل صندق توسعه فناوریهای نوین نیز با اشاره به اینکه بانک ملت بهعنوان یک بانک پیشرو یکی از سیزده بانکی است که با این صندوق تفاهمنامه دارد و ضمانتهای ما را میپذیرد، اظهار داشت: «برخلاف بانکها که در بحث سرمایهگذاری و مشارکت در پروژهها با محدودیتهای بالادستی مواجه هستند، صندوق توسعه فناوریهای نوین علاوه بر بحث ضمانتنامهها و تسهیلات، در زمینه سرمایهگذاری و مشارکت در پروژهها نیز مورد تشویق نهادهای بالادستی است و بر همین اساس، ما اقدام به سرمایهگذاری در استارتآپها، فینتکها و شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ و مشارکت در پروژههای ملی میکنیم.»
میرامینی با اشاره به گستردگی فعالیتهای ۱۸ شرکت زیرمجموعه هلدینگ صندوق توسعه فناوریهای نوین و همکاری با ۱۴۷۰ کارفرمای دولتی و خصولتی، گفت: «ما در حوزه فینتک دارای ۵ شرکت IT بوده و در حوزههای لندتک، نئوبانک، کربانک، کیف پول، ارزیابی طرحها و عملیات ارزی مورد نیاز شرکتهای دانشبنیان هم فعال هستیم؛ تاجاییکه نیمی از ۷۵ صندوق پژوهش و فناوری که در کشور مشغول به فعالیت جدی هستند، روی Core ایجادشده توسط ما مشغول به کارند.»
وی پلتفرم «تاپلند» زمینهساز آغاز همکاری شرکت بهپرداخت ملت با صندق توسعه فناوریهای نوین در زمینه لندتک دانست و افزود: «ما بیش از ۱۳ هزار فقره تسهیلات در اختیار شرکتهای فنآور و دانشبنیان گذاشتهایم و حال نیز قرار است تاپلند با تخصیص خط اعتباری، پرداخت تسهیلات را با هزینه کمتر و درآمدزایی بیشتر انجام دهد.»
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