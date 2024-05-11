دیوزناو ظرفیت تبدیل شدن به روستای جهانی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلالی شامگاه جمعه در بازدید از کارگاه ارغوان‌بافی روستای دیوزناو اظهار کرد: به واسطه هنر ارغوان بافی که در روستای دیوزناو وجود دارد، این روستای دیوزناو می‌تواند به روستایی جهانی تبدیل شود و زمینه جذب گردشگران را با طبیعت زیبا و هنر مردمان این منطقه فراهم کند.

وی با بیان اینکه هنرمندان این دیار در سال‌های مختلف کار ارغوان بافی را پیش گرفته‌اند، افزود: هم‌اکنون به یک طرح جامع برای تجاری‌سازی این محصول بومی و اقتصاد هویت‌بنیان نیاز داریم.

جلالی عنوان کرد: امیدواریم با ایجاد زیرساخت‌های لازم زمینه معرفی روستای ارغوان‌بافی دیوزناو از ملی به جهانی شدن آن فراهم شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: این اقدام نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح است و باید تلاش شود زمینه فروش محصولات دست‌آفریده‌های اهالی این روستا در مکان‌هایی کهخ منجر به درآمد شود، فرآهم آید.

لزوم تأسیس دبیرخانه شهر جهانی کلاش در مریوان

جلالی همچنین در بازدید از مریوان شهر جهانی کلاش بافی، بر لزوم تأسیس دبیرخانه شهر جهانی کلاش در شهرستان مریوان کردستان تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های مربوطه برای توسعه و ترویج صنایع‌دستی منطقه همکاری و همگرایی لازم را داشته باشند.

وی اظهار کرد: صنایع‌دستی استان کردستان به عنوان نمادی از نوع زندگی و فرهنگ‌بومی مردم، همواره نقش مهمی در زندگی آن‌ها داشته است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور افزود: شهرستان مریوان با دارا بودن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار ارزشمند در حوزه تولید انواع صنایع‌دستی بومی و اصالت‌دار از جمله کلاش‌بافی توانسته است به یکی از مهمترین شهرهای کشور در زمینه تولیدات صنایع‌دستی تبدیل شود.

وی عنوان کرد: ثبت مریوان به‌عنوان شهر جهانی کلاش در شهریورماه سال ١٣٩٦، اقدامی ارزشمند بود که موجب معرفی بیشتر، ماندگاری و حمایت از هنرمندان این رشته شد.

جلالی با تاکید بر ضرورت تأسیس دبیرخانه‌ای برای این رویداد مهم یادآور شد: آموزش، پیگیری مشکلات کلاش‌بافان، بازاریابی و فروش، ساماندهی و حمایت از تولیدکنندگان، تعامل با سازمان‌ها و نهادهای مختلف، نوآوری و توسعه کلاش‌بافی و… از اهداف این دبیرخانه خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور با اشاره به هم‌مرز بودن مریوان با کشور عراق بیان کرد: می‌توان از چنین ظرفیتی برای افزایش تولیدات، فروش، صادرات، اشتغال‌زایی و رونق تولید این منطقه بهره برد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ٧ هزار نفر در شهرستان مریوان مجوز فعالیت در حوزه کلاش‌بافی را دارند، گفت: یک جفت کلاش در شهر جهانی مریوان به اندازه دو بشکه نفت ارزآوری دارد.

گفتنی است؛ ارغوان، درختی از گونه خودرو در مسیر رودخانه سیروان استان کردستان است، که به‌راحتی با ناملایمات آب و هوایی سازگار می‌شود و گرما و خشکی را تحمل می‌کند؛ محصولات و از جمله سبدهایی که به‌وسیله ترکه‌های این درخت بافته و تولید می‌شود تا ۷۰ سال عمر می‌کند و از بین نمی‌رود.

در سال ۱۳۹۹ روستای دیوزناو سروآباد بە‌عنوان روستای ملی ارغوان‌بافی ثبت ملی شد.