به گزارش خبرگزاری مهر، داوود سعدزاده از انجام بیش از ۵۷ هزار بازرسی از کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی در استان البرز با هدف رعایت حقوق کارگران و پیشگیری از تخلفات احتمالی طی سال گذشته خبر داد و گفت: این تعداد بازرسی علاوه بر بازرسیهای کارگران ساختمانی، قالی بافان و بازرسیهای تحقیقی انجام میشود.
وی با تاکید بر لزوم دقت در بازرسیها مطرح کرد: بازرسی از کارگاهها و صنوف باید با استناد به مدارک و به گونهای باشد که حق و حقوق هیچ کارگر یا کارفرمایی پایمال نشود. مشاوره صحیح به کارفرمایان حین بازرسی بخشی از وظایف بازرسان تأمین اجتماعی است و این سازمان با حفظ حقوق قانونی کارگران و کارفرمایان در راستای توسعه اشتغال پایدار در جامعه حرکت میکند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز با اشاره به اینکه با بازرسی صحیح همراه با دقت میتوان از تحمیل هزینههای اضافی جلوگیری کرد، عنوان کرد: بازرسی از کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی در راستای صیانت از حق و حقوق بیمهشدهها و اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی انجام میشود.
سعدزاده در رابطه با کارگاههایی که لیست حق بیمه اشتباه ارسال میکنند، خاطرنشان کرد: ارسال لیست اشتباه یا بیمه گریزی از جمله رفتارهای خلاف قانون است که در صورت مشاهده و اثبات برابر ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی با کارگاه متخلف برخورد خواهد شد.
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