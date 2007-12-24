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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۱۶

پس از سانحه رانندگی دانشجویان؛

دانشجویان در دانشگاه علوم پایه دامغان تجمع کردند

دانشجویان در دانشگاه علوم پایه دامغان تجمع کردند

تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پایه دامغان در پی حادثه درگذشت تنی چند از دانشجویان در سانحه رانندگی امروز در صحن دانشگاه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان در مقابل ساختمان خوارزمی دانشکده ریاضی دانشگاه علوم پایه دامغان در حال تجمع و خواستار پیگیری علل این اتفاق از مسئولین هستند.

دانشجویان معترض عنوان می کنند، علت این حادثه سهل انگاری مسئولین دانشگاه بوده و اتوبوس حامل جمعی از دانشجویان که با سانحه روبرو شده مربوط به یکی از تعاونیهای شرکت مسافربری دامغان است که رانندگان این شرکت که دانشگاه با آنها قرارداد دارد، به رانندگان پرخطر مشهور هستند.

دانشجویان ادعا می کنند مسئولین دانشگاه علاوه بر اینکه سابقه تخلف رانندگان مذکور را در نظر نگرفته اند وضعیت نامساعد آب و هوایی روزهای اخیر را جهت لغو این اردو لحاظ نکرده اند.

کد مطلب 610321

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