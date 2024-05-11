هشتاد و پنجمین خانه هلال استان ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه هشتاد و پنجمین خانه هلال استان ایلام به مناسبت هفته هلال احمر با حضور معاون اول رئیس جمهوری، رئیس جمعیت هلال احمر و جمعی از مسؤولان عالی رتبه جمعیت هلال احمر به صورت برخط و مدیر عامل و اعضای شورای معاونین جمعیت هلال احمر استان ایلام افتتاح شد.

حمزه محمدی مقدم مدیرعامل جمعیت هلال احمر ایلام خاطر نشان کرد: سازماندهی و آموزش تیم‌های امدادی به منظور حضور در اولین لحظه وقوع حوادث احتمالی در محلات و روستاها بر محور تاب آوری جامعه، از اولویت‌های فعالیت در خانه‌های هلال است.

محمدی مقدم ادامه داد: کاهش آسیب‌پذیری، کاهش خطرپذیری حوادث، کاهش تأثیرات حوادث، افزایش توانمندی و تقویت روحیه فعالیت‌های داوطلبی، مهم‌ترین اهداف جمعیت از تأسیس خانه‌های هلال است.

در پایان این مراسم چراغعلی رضایی به عنوان رئیس خانه هلال شهید خدابخش رضایی جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام معرفی و فعالیت خود را آغاز کرد.