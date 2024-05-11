دستور فرزین برای بررسی انتشار اطلاعات مالی مصاف

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی عصر پنجشنبه و به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی مؤسسه مصاف در فضای مجازی، با تشکیل جلسه‌ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران مؤسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب‌ها، سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد و مؤسسات، از وظایف اصلی بانک‌های عامل محسوب می‌شود به معاونین فناوری‌های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این مؤسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.

فرزین همچنین ضمن تاکید مجدد بر اینکه دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و مؤسسات بدون دستور قضائی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود تصریح کرد: بر همین اساس، مدیران و مسؤولان ذیربط باید فوراً تحقیقات، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم در قبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از مؤسسه مربوطه، افراد خاطی انتشار دهنده و حساب‌های این مؤسسه در بانک‌های عامل، انجام و نتایج آن را ارائه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعاً طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.