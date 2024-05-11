دستگیری ۱۸۹ قاچاقچی، خرده فروش و توزیع کننده مواد در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، با اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل پلیس بر همه محورهای مواصلاتی، طرح پاکسازی نقاط آلوده به مدت یک هفته در استان اجرا شد.

وی افزود: مأموران انتظامی استان در اجرای این طرح ضمن شناسایی و توقیف ۱۳ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل و فعال در قاچاق مواد مخدر، جمعاً ۲۸۲ کیلو تریاک کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: در این طرح با تلاش همه جانبه صورت گرفته، ۱۸۹ قاچاقچی، خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به جمع‌آوری بیش از هزار معتاد متجاهر و بلامکان در اجرای این طرح، بیان کرد: پلیس با به‌کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تأمین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کند و لازم است شهروندان نیز هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص توزیع کنندگان مواد مخدر را از طریق سامانه پاسخگوی ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.