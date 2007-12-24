به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری در بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور به جای اینکه به عنوان یک عامل از بازار سرمایه نقش ایفا مند، باید نسبت به جمع آوری منابع مردم اقدام کند، گفت: بانکها باید به وکالت از مردم در بخش های مختلف سرمایه گذاری کرده و به نقش اصلی خود که واسطه گری است، بپردازند.

رئیس کل بانک مرکزی مهمترین تحول مورد انتظار از سیستم بانکی را جمع آوری وجوه، پس اندازهای کوچک مردم و تجهیز آنها عنوان و تصریح کرد: بانکها باید این وجوه را در اختیار نیازمندان قراردهند تا بدین طریق این وجوه در بخشهای مختلف سرمایه گذاری شود تا منجر به ایجاد ارزش افزوده شود.

وی با تاکید بر اینکه بانکها باید موسساتی تجاری و سود ده به ویژه برای افرادی که خواهان سرمایه گذاری هستند باشند، افزود: بانکها در برابر سپرده گذاران وظایفی را برعهده دارند که از جمله آنها این است که منابع جمع آوری شده را در جایی سرمایه گذاری نمایند که در نهایت باعث سودآوری شود.

به گفته مظاهری بانکهای کشور براساس قوانین قبلی و قانون بانکداری بدون ربا، نسبت به جمع آوری سپرده های قرض الحسنه و ارائه آنها به افراد نیازمند عمل می کنند و در واقع عملیات خیریه ای انجام می دهند وهمچنین در قالب عقود اسلامی، منابع مردم را جمع آوری کرده و از طریق آن سرمایه گذاری می کنند و در این میان ذی نفع می شوند

وی با تاکید بر اینکه بانکها نباید رقیب مشتریان خود باشند، افزود: برخی افراد متقاضی تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری، وجوه مردم را برای خود و سازمان متبوع خود انجام می دهند که این اقدام را نمی توان بانکداری تلقی کرد و البته بانک مرکزی اجازه چنین کاری را به آنها نمی دهد.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از ویژگی های بانکها را خلق پول اعلام و تصریح کرد: این عمل در جریان جمع آوری وجوه و تخصیص آنها در بخش سرمایه گذاری صورت می گیرد و خلق پولی که توسط بانکها صورت می گیرد باید به سوی ارزش افزوده و تولید هدایت شود.

وی با تاکید بر اینکه خلق پولی که به وسیله بانکها صورت می گیرد اگر بدون دقت یا بیش از اندازه باشد، منجر به ایجاد تورم خواهد شد، افزود: دو حالت می توان برای عملکرد بانکها می توان ترسیم کرد، یعنی شراکت بانکها با مشتری در دریافت تسهیلات و یا عدم شراکت بانک با مشتریان.

مظاهری با اشاره به قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، گفت: این قانون که در مجلس به تصویب رسیده و به زودی نهایی می شود، این موضوع را در بر می گیرد که عواید طرحی که مشتری به بانک ارائه می کند به وثیقه گرفته شود، در این حالت بانک شریک مشتری نمی شود وبر سرمایه گذاری این اعتبارات نظارت دارد.

وی کل نقدینگی ایجاد شده از سال 1332 ( زمان تاسیس بانک مرکزی) تا مرداد ماه سال 84 را بالغ بر70 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: از مرداد 1384 تا مرداد1386 این رقم به بیش از 142 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکها باید از منابع خود سپرده جذب کنند و نسبت به وصول اعتبارت معوق اقدام نمایند، شاخص تورم در آبانماه را 16.8 درصد و شاخص نقطه به نقطه را 19.1 درصد ذکر کرد.