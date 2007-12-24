150 نفر در آذربایجان غربی کاندیدای انتخابات مجلس هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید محمد زاده ظهر امروز در اولین نشست خبری با اعلام اینکه هنوز تنورانتخابات هشتمین دوره مجلس در این استان داغ نشده است، افزود: با توجه به فعالیتهای گروههای سیاسی و افراد مستقل، احتمال اینکه تعداد داوطلبان بیشتر باشد، وجود دارد.
وی با اشاره با برنامهریزیهای انجام شده در ستاد هشتمین دوره مجلس در ارومیه و شهرهای استان، اظهار داشت: زیر ساختهای لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور در این استان فراهم شده است.
محمدزاده با انتقاد از فعالیتهای تبلیغاتی زود هنگام توسط برخی کاندیداها تصریح کرد: مردم استان و به تبع آن کشور امروز به خوبی قادر به تصمیم گیری مستقل هستند و این امر بارها در طول انقلاب اسلامی به اثبات رسیده است و این اقدام غیر قانونی جز تاثیر در رد صلاحیت و شناساندن خود به مردم به عنوان فردی که به قانون احترام نمی گذارد، چیزی عاید کاندیدا نمی کند.
محمد زاده خاطرنشان کرد: این رقابت سالم بین گروههای سیاسی و افراد مستقل است که پرشور شدن و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوقهای رای را در پی خواهد داشت.
رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی بیان داشت: بر اساس برنامه زمانبندی ابلاغ شده توسط وزارت کشور، مراحل ثبت نام انتخاباتی افراد واجد شرایط از پانزدهم دی ماه آغاز میشود. آذربایجان غربی دارای ۱۴شهرستان است که ۱۲نماینده از این استان به مجلس شورای اسلامی راه مییابند.
