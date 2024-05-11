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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۰۲

استاندار قزوین:

صندوق پژوهش و نوآوری در قزوین تقویت شود

صندوق پژوهش و نوآوری در قزوین تقویت شود

قزوین- استاندار قزوین با بیان اینکه عملکرد دانشگاه های استان در حوزه دانش بنیان ضعیف است، گفت: صندوق پژوهش و نوآوری در قزوین تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی ظهر شنبه در جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان قزوین اظهار کرد: استان قزوین به همراه استان اردبیل رتبه نخست مشترک در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را کسب کرده است که مطلوب ارزیابی می‌شود و از دست اندرکاران این حوزه تقدیر می‌شود.

وی افزود: نقطه ضعف استان اقدامات دانشگاه‌ها در حوزه‌های مأموریتی است و علی‌رغم اینکه وزارت علوم هم سیاست‌هایی را در این زمینه اتخاذ کرد ولی دانشگاه‌های استان در بعضی شاخص‌ها حد نصاب ممتاز را کسب نکرده‌اند و همین موضوع امتیاز استان را کم کرده است.

اعلایی گفت: دانشگاه‌های استان باید در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند و صرف‌نظر از رتبه‌بندی‌ها برای اینکه فعالیت دانشگاه‌ها تبدیل به فضای اقتصادی و کارآفرینی شود و فارغ‌التحصیلان آن‌ها وارد بازار کار با ارزش افزوده بالا شوند، به این حوزه ورود کنند.

استاندار قزوین با بیان اینکه صندوق پژوهش و نوآوری باید تقویت شود، اضافه کرد: تأمین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان جدی است چراکه دریافت تسهیلات برای شرکت‌ها چالش‌هایی را به همراه دارد و به همین دلیل تقویت صندوق از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده عالی دولت در استان اظهار کرد: صندوق باید در زمینه تقویت خود و افزایش سرمایه جدیت و همیت بیشتری داشته باشد و باید مشارکت شرکت‌ها را به بهترین شکل ممکن استفاده کرد و سرمایه صندوق باید تا پایان سال به یک عدد قابل توجه برسد.

کد مطلب 6103313

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