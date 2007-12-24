تقدیر از 10 هنرمند در جشن شماره 100 "سینما تئاتر"

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرخی مدیر مسئول "سینما تئاتر" در نشست خبری امروز دوشنبه سوم دی در تالار مهربانی مجموعه فرهنگی انقلاب درباره تاریخچه انتشار ماهنامه گفت: "سال 72 که دبیر جشنواره تئاتر فجر و سردبیر ماهنامه "نمایش" بودم، به فکر انتشار یک مجله تخصصی هنری افتادم و نخستین شماره آن به سردبیری علی سرهنگی 20 فروردین 73 درآمد."

وی در ادامه افزود: "حالا که 13 سال از انتشار نخستین شماره ماهنامه "سینما تئاتر" گذشته با تمام مشکلات مالی، کاغذ و سختی‌های دیگر مجله را حفظ کرده و چون نشریات تخصصی مخاطبان خاص دارند، در این چند سال مجله را با عشق و علاقه کسانی که برای آن کار می‌کنند روی پا نگه داشته‌ایم."

این کارگردان تئاتر دلیل کم بودن صفحات تئاتری ماهنامه را کم بودن مخاطبان تئاتر نسبت به سینما عنوان کرد و گفت: "مجله ما با مشکلات مالی رو به روست و به همین خاطر مخاطب مجبوریم تعادل را در تخصیص صفحات به هم بزنیم. ولی همیشه تلاشم این است که تعداد صفحات تئاتر را افزایش دهم."

فرخی با اشاره به چاپ ویژه‌نامه یکصدمین شماره ماهنامه، از گروه ترسیم گرافیک و شرکت کانن به عنوان حامیان جشن نام برد و گفت: "هدفمان این است که با برگزاری این جشن هر چه بیشتر مجله را تثبیت کنیم و اگر انتشار ماهنامه ادامه داشته باشد، سال‌های آینده منتخبین ماهنامه را در بخش‌های سینما، تئاتر و موسیقی در شب سینما تئاتر معرفی می‌کنیم."

وی درباره برنامه‌های جشن توضیح داد: "جشن در زمانی حدود سه ساعت از ساعت 19 تا 22 در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار می‌شود. سعی کردیم برنامه به گونه‌ای باشد که برای مخاطبان خسته‌کننده نباشد. در این مراسم از چهار هنرمند عرصه سینما، چهار هنرمند عرصه تئاتر، یک هنرمند عرصه موسیقی و یک هنرمند تلویزیونی تقدیر خواهد شد."

مدیر مسئول "سینما تئاتر" خاطرنشان ساخت: "اجرای برنامه بر عهده رضا رشیدپور است و کارگردانی هنری را محسن ابراهیمی بر عهده دارد. ضمن اینکه فروش بلیت مراسم حدود یک هفته است آغاز شده و برای نخستین‌بار علاقمندان می‌توانند از سایت ترسیم گرافیک شاهد پخش اینترنتی مراسم به صورت زنده باشند."

داریوش میقانی مدیر اجرایی جشن شماره 100 "سینما تئاتر" نیز درباره تبلیغات جشن گفت: "در روزنامه تبلیغ و تابلو تبلیغاتی جشن را مقابل تالار بزرگ کشور نصب کرده‌ایم. به زودی تبلیغات جشن به صورت زیرنویس از شبکه‌های سه و پنج پخش خواهد شد. فروش بلیت هم در مراکز ققنوس، دارینوش، سیاه و سفید و در سایت "ایران کنسرت" انجام می‌شود."