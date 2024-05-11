آزمون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران، به منظور سهولت و تسریع در انجام این آزمون در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر حاضر شد.
ابوذر صولت رفیعی با حضور در این اداره کل نسبت به ارزیابی علمی و فنی شرکتهای متقاضی (به صورت حضوری و مجازی) در تاریخ اقدام کرد.
افتا کوتاه شده عبارت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات است که در زمینه امنسازی فضای تولید و تبادل اطلاعات و دادهها توسط سازمان فناوری اطلاعات و مرکز ماهر صورت گرفته که شامل فعالیتهایی مانند استانداردهای تخصصی امنیت، مدیریت، اعتباربخشی، صدور پروانه و نظارت بر عملکرد شرکتهای ارائه کننده خدمات در سطح کشور، رسیدگی و پاسخگویی مناسب به رخدادهای سایبری و فعالیتهای بینالمللی در حوزه امنیت میشود.
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