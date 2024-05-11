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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۰۱

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

شناور حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های بوشهر توقیف شد

شناور حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: شناور حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های بوشهر توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رصد و اشرافیت اطلاعاتی، مرزبانان بوشهر موفق شدند یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق را توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: از این شناور ۳۰ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت گازوئیل کشف شد و ۲ نفر به مقام قضائی معرفی شدند.

وی با تشکر از همکاری مرزنشینان و تلاش مرزداران تصریح کرد: چشمان همیشه بیدار مرزبانان با رصد لحظه به لحظه مرزهای این کشور، اجازه سو استفاده قاچاقچیان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داد و باپدیده شوم قاچاق قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6103392

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