به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رصد و اشرافیت اطلاعاتی، مرزبانان بوشهر موفق شدند یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق را توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: از این شناور ۳۰ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت گازوئیل کشف شد و ۲ نفر به مقام قضائی معرفی شدند.

وی با تشکر از همکاری مرزنشینان و تلاش مرزداران تصریح کرد: چشمان همیشه بیدار مرزبانان با رصد لحظه به لحظه مرزهای این کشور، اجازه سو استفاده قاچاقچیان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داد و باپدیده شوم قاچاق قاطعانه برخورد خواهد کرد.