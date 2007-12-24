بررسی کسری اعتبار مصوب آموزش و پرورش در مجلس

مهندس محمد رضا محدث خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت در لایحه ای تقریبا نیمی از اعتبار پیشنهادی برای جبران کسری های آموزش و پرورش را تصویب کرد اما این اعتبار برای رفع تمامی مشکلات و کمبودهای وزارت خانه آموزش و پرورش کافی نیست.

وی خاطر نشان کرد: مبلغ کسری اعتبار تصویب شده هنوز به آموزش و پرورش پرداخت نشده است و در حال حاضر در کمیسیون های مجلس بحث و بررسی می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: بعد از اعلام نظر کمیسیون ، برای تصویب نهایی به صحن علی می آید.

محدث خراسانی گفت: مشخص نیست چه زمانی این اعتبار به ما پرداخت شود اما با توجه به مشکلات و کسری اعتبارات این وزارتخانه ، انتظار می رود هرچه سریعتر به تصویب نهایی برسد.

وی ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم سرانه آموزشی مدارس را پرداخت کنیم و از این نظر مدارس دچار مشکل هستند به همین دلیل امیدواریم بتواینم با رایزنی با نمایندگان مجلس مبلغ تخصیص یافته به کسری اعتبارات در لایحه دولت را افزایش دهیم.