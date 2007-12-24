  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۴۰

بررسی کسری اعتبار مصوب آموزش و پرورش در مجلس

بررسی کسری اعتبار مصوب آموزش و پرورش در مجلس

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش گفت: مبلغ اعتبار کسری تصویب شده توسط هئیت دولت هنوز به آموزش و پرورش پرداخت نشده است و در حال حاضر در کمیسیون های مجلس بحث و بررسی می شود.

مهندس محمد رضا محدث خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت در لایحه ای تقریبا نیمی از اعتبار پیشنهادی برای جبران کسری های آموزش و پرورش را تصویب کرد اما این اعتبار برای رفع تمامی مشکلات و کمبودهای وزارت خانه آموزش و پرورش کافی نیست.

وی خاطر نشان کرد: مبلغ کسری اعتبار تصویب شده هنوز به آموزش و پرورش پرداخت نشده است و در حال حاضر در کمیسیون های مجلس بحث و بررسی می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: بعد از اعلام نظر کمیسیون ، برای تصویب نهایی به صحن علی می آید.

محدث خراسانی گفت: مشخص نیست چه زمانی این اعتبار به ما پرداخت شود اما با توجه به مشکلات و کسری اعتبارات این وزارتخانه ، انتظار می رود هرچه سریعتر به تصویب نهایی برسد.

وی ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم سرانه آموزشی مدارس را پرداخت کنیم و از این نظر مدارس دچار مشکل هستند به همین دلیل امیدواریم بتواینم با رایزنی با نمایندگان مجلس مبلغ تخصیص یافته به کسری اعتبارات در لایحه دولت را افزایش دهیم.

کد مطلب 610340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها