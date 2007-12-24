تجلیل از زنان فرهیخته شاغل در وزارت دفاع با حضور سردار نجار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نجار در این آئین طی سخنانی با اشاره به جایگاه ارزشمند و والای زنان در دین مبین اسلام سیره نبوی و تعالیم ائمه اطهار، بر حضور هر چه فعال تر زنان فرهیخته در ارکان مدیریتی کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش آفرینی زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تصریح کرد: پیروزی رزمندگان اسلامی در دوران دفاع مقدس مرهون مقاومت، صبوری و ایثار مادران وهمسران فداکاری است که زینب وار عزم مدافعان ایران اسلامی برای سرکوب متجاوزان جزم تر کردند.

وزیر دفاع گفت: حضور زنان در سخت ترین شرایط انقلاب و دفاع مقدس صرفا از روی احساسات و عواطف نبود، بلکه اعتقاد راسخ به راه امام و شهیدان، انگیزه حضور آگاهانه و با بصیرت آنان در این عرصه ها بود.

وی از زنان فرهیخته به عنوان سرمایه های بزرگ کشور یاد کرد و افزود: دانش، نبوغ، استعداد، ابتکار، خلاقیت، عفاف وحجاب زنان ایرانی، آئینه تمام نمای زن مسلمان و الگوی مناسبی برای همه زنان است.

وزیر دفاع حضور زنان فرهیخته در وزارت دفاع و صنایع دفاعی را مایه افتخار و مباهات دانست و تاکید کرد: بخشی از موفقیت ها و دستاوردهای افتخار آمیز صنایع دفاعی وزارت دفاع در نیل به خود اتکایی و خودکفایی مرهون تلاش، نبوع خلاقت و مدیریت زنان متخصص و فرهیخته در این وزارتخانه است.

سردار نجار با تجلیل و قدردانی از زحمات و اقدامات زنان به ویژه زنان فرهیخته شاغل در وزات دفاع موفقیت های آنان را در کسب تندیس و لوح تقدیر در برنامه های مختلف فرهنگی و علمی از جمله همایش آیه های ایثار و تلاش ستود.

وی در پایان بر نقش آفرینی و حضور هدفمند و گسترده زنان در همه سطوح مدیریتی و کارشناسی وزارت دفاع تاکید کرد و گفت: باید با اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت نقش زنان را در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نهادینه کرد.