آمار واقعي راي دهندگان تهراني حدود 50 در صد واجدين شرايط است

سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" با ارج نهادن به تلاش كاركنان ومديران محترم مياني ومحلي وزارت كشوركه اكثر قريب به اتفاق آنان دلسوزانه وفداكارانه انجام وظيفه كردند، باهدف آسيب شناسي برخورد منفعلانه مسوولان ارشد اجرايي در حضور مردم وتحكيم وحدت واقتدار ملي ، نگاهي به برخي از اخبارمربوط به نارسايي ها وكم توجهي مديريت انتخابات دارد كه اميد است به عنوان يك تجربه، سند ماندگاري براي دستگاههاي مجري ونظارتي انتخابات در آينده باشد.
در مورد حضور مردم تهران نيز در حالي دستگاه اجرايي رقم 6.7 ميليون نفر را واجد شرايط معرفي ميكرد والان هم بر آن اصرار دارد كه بر اساس آمار، سقف جمعيتي تهران ، ري واسلامشهر 7.5 ميليون نفراست و يكي از كانديداهاي ارشد مجمع روحانيون مبارز نيز حداكثر واجدين شرايط در تهران را 4.5 ميليون نفر اعلام كرده بود. بدين ترتيب آمار واقعي شركت كنندگان در تهران با حدود 2.3 ميليون برگ راي قاعدتا حدود يابيشتر از 50 در صد است واصرار مسوولين وزارت كشور در 33 درصد خواندن حضور واجدين شهرتهران با استناد به يك آمار غيرواقعي تعجب برانگيز است.
قبلا لازم به ذكر است كه بسياري از مردم بويژه در تهران در تماس هاي خود موضوعاتي از قبيل كم آمدن تعرفه، تغييرات محل هاي هميشگي اخذ راي مثل مساجد معروف محله هاي مختلف، زندانها وبيمارستانها، بخش هاي امدادي وخدماتي وهمچنين مبادي ورودي شهر را از مهمترين دلايل عدم توفيق بخش زيادي از مردم براي راي دادن خواندند. اين در حالي است كه در همه انتخابات گذشته وزارت كشور پيش از انتخابات وبصورت اعلام عمومي محل هاي دقيق وحتي تلفن كليه حوزه هاي اخذ راي را به اطلاع مردم مي رساند كه امسال با وجود تغييرات فراوان مشخص نيست كه به چه دليلي اين اقدام صورت نگرفت.
آنچه در پي مي آيد اخبار مربوط به اختلال در اخذ آراي مردم بوده است كه اميدواريم با توجه وتمهيدات لازم ديگر شاهد اين عوامل كه اثر تخريبي براشتياق مردم براي حضور دارد نباشيم:
- از برخي مناطق تهران خبرمي رسد باتوجه به اينكه بيش از دو ساعت از آغاز انتخابات گذشته است ، در برخي از شعبهها تعرفه اخذ راي وجود ندارد و ستاد انتخابات كشور به اين شعبهها تعرفه ارسال نكرده است.
- حوزه 2550 بزرگراه رسالت غرب، شهرك راهآهن، مدرسه آزادگان و بلوار ابوذر حوزه 1956 از جمله مناطقي هستند كه هنوز هيچ تعرفهاي به اين شعبهها ارسال نشده است و تعداد زيادي از شهروندان در صفوف گسترده و طولاني در انتظار رسيدن تعرفهها هستند تا راي خود را به صندوقها بيندازند.
- نمايندگان هيئتهاي اجرايي هم در برخي از حوزه ها فاقد حكم از فرمانداري تهران هستند. برخي حوزهها با تماس گرفتن با هيئت نظارت اعلام مي كنند كه نمايندگان فرماندار فاقد حكم هستند. بر اساس قانون ، تا زماني كه نماينده فرمانداري حكم نداشته باشد ، انتخابات در آن حوزه برگزار نخواهد شد.برخي از اين حوزه ها عبارتند از : حوزه شماره 2493 ، مسجد چهارده معصوم حوزه مدرسه نداي حق ، منطقه 18 حوزه شماره 982 ، منطقه 5 .
- برخي از شعبه ها نيز فاقد اسامي نامزدهاي انتخاباتي و يا حتي صندوق اخذ راي هستند.
- انتخابات در برخي حوزه هاي انتخابيه در شيراز، آبادان ، اروندكنار و لواسان و همچنين برخي شهرستان هاي ديگر و نيز بيش از 6 صندوق راي زرتشتيان با تاخير آغاز شده است. حتي صندوق اخذ راي جماران هم با يكساعت و نيم تاخير در اين شعبه مستقر شد.ناهماهنگي ميان نيروهاي اجرايي و نظارتي انتخابات ، دليل اين تاخيرهاي طولاني اعلام شده است.
- پدر بخشدار يكي از شهرستانها ، كه از طرفداران سرسخت يك نامزد خاص است ، بههنگام توزيع برگههاي تبليغات در اين شهر دستگيرشد.
- نماينده فرماندار در يكي از صندوق هاي شمال غرب تهران با ايستادن درمقابل اين شعبه ، فهرست انتخاباتي يكي از ائتلاف ها را از راي دهندگان مي گيرد.
- برخي گزارشهاي ديگر نيز حاكي از آن است كه در برخي حوزه ها ، اسامي برخي از داوطلبان ، به دروغ ، به عنوان استعفا كنندگان خط خورده است.
- مسوولان صندوقهاي راي هنگامي كه به برخي از مساجد شهرستان ماهشهر مراجعه كردند ، با در بسته اين مساجد مواجه شدند؛ اين ناهماهنگي باعث شد تا استقرار شعب اخذ راي با يك ساعت و ربع تاخير آغاز شده و تا ساعت 10.30 به طول بيانجامد.
- منابع خبري با اشاره به نبودن اعضاي هيات اجرايي شعب و نيز نماينده فرماندار در برخي حوزه هاي تهران ، خبر دادند كه مردم در برخي از مراكز ساعتها در مقابل شعب اخذ راي صف كشيده بودند؛ اين گزارش همچنين حاكي است اين ناهماهنگي باعث سردرگمي مردم و تعطيلي شعب تا اواسط روز شده بود.
- بسياري از راي دهندگان در استان قم علاوه بر انتقاد از تاخير در شروع راي گيري ، انتشار اسامي كانديداها در كاغذهاي A4 و ريز بودن نوشته هاي اين ليست را مورد اعتراض قرار دادند.
- تا ساعت 10 صبح اسامي كانديداهاي مورد تاييد شوراي نگهبان در شعبه 649 تهران نصب نشده بود، اين مسئله بسياري از راي دهندگان را با مشكل روبرو كرد. اخبار مشابهي نيز از صندوقهاي ديگر تهران و برخي شهرستانها گزارش شده است.
- به دليل كمبود نيروي اجرايي در فرمانداري نوشهر تا ساعتها برخي صندوقهاي اخذ راي به روستاهاي حوزه اين شهرستان ارسال نشد.
- در پي درگيري لفظي ميان هيات اجرايي و نظارت در يكي از شعب شهرستان پاكدشت ، راي گيري در اين صندوق با ساعتي تاخير آغاز شد.
- تا ساعت 11 صبح شعبه هاي 138 و 154 شهرستان قم ، در محل هاي تعيين شده مستقر نشده بودند ؛ اين شعب در مناطق پرجميعت اين شهرستان واقع هستند. خبر ديگري از اين شهرستان حاكي است با آنكه در دوره هاي گذشته 4 صندوق راي در محل مصلاي قم به اخذ راي از شهروندان مي پرداخت در اين دوره تنها 2 صندوق در اين محدوده مستقر شده است.
- از استان زنجان خبر مي رسد كه در برخي شعب ، اسامي كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري نيز نصب نشده است.
- مسوولان يكي از صندوقهاي راي در استان زنجان تعدادي تعرفه اخذ راي را حوالي ساعت 11 امروز در آشپزخانه اين حوزه پيدا كردند.
- يك مقام آگاه نيز از استقرار شمار قابل ملاحظه اي از صندوقهاي منطقه سردشت در اماكن خلوت شهر ابراز نگراني كرد. گفته ميشود كه برخي از صندوقها داراي پارچه نبوده و برخي هواداران احزاب ضد انقلاب ، در مواردي در محدوده حوزه ها اقدام به پخش اطلاعيه كرده اند.
- تعدادي از افرادي كه فاقد شناسنامه بودند ، آراء خود را در صندوقي در شرق تهران ريختند ؛ مسئول مربوطه صندوق اعلام كرده است كه بنده نماينده فرماندار هستم و موضوع به شخص ديگري ربط ندارد؛ همچنين بر اساس گزارشهاي رسيده اين صندوق بدون حضور مامورين لاك و مهر شده است.
- همچنان شنيده مي شود كه يك كارتن تعرفه 5 هزار برگي - آراء از شماره 5505001 الي 5510000 - مفقود شده است.
- خبر ديگر اينكه 15 نفر در استان بوشهر به اتهام سرقت تعدادي برگه تعرفه راي دستگير شده اند.
- گفته مي شود كه عده كمي از مديران و كاركنان وزارت كشور در انتخابات امروز مجلس شركت نكرده اند؛ عليرغم انتظار وعرف جاري حجت الاسلام والمسلمين عبدالواحد موسوي لاري حدود ساعت 21.30 شب راي خود را به صندوق مستقر در وزارت كشور انداخت. پيشتر يكي از مشاوران وزير كشور به خبرنگار " مهر" گفته بود كه بسياري از مديران وزارت كشور پس از برگزاري انتخابات از مسئوليت خود كناره گيري خواهند كرد.
- بر اساس آخرين خبرهاي رسيده ، مسئولان هياتهاي اجرايي به عناوين مختلف، از برخي روستائيان شهرستان قم راي دريافت نكرده اند.
- از برخي حوزه هاي انتخابيه نيز گزارش ميرسد كه بعضي از صندوقهاي راي پيش از موعد قانوني جمع آوري شده و عوامل اجرايي و نظارت به مراجعان پاسخ نداده اند.
- شنيده هاي مردمي حكايت از آن دارد كه در حوزه انتخابيه تهران وبرخي شهرها ، براي شماري از پادگانها و نيز بيمارستانها صندوق سيار ارسال نشده است.
- به هيچ يك از خبرنگاران اجازه ورود به محل استقرار رييس ستاد انتخابات و ديگر مسئولين اين ستاد داده نمي شود . به گزارش خبرنگار سياسي" مهر" ، روابط عمومي وزارت كشور اعلام كرده است كه خبرنگاران حق گرفتن مصاحبه هاي اختصاصي در محوطه ستاد را ندارند و در صورت تشخيص مسئولان و ميهمانان ستاد انتخابات ، به سالن مجاور اين ستاد براي مصاحبه مطبوعاتي دعوت مي شوند .
اين گزارش مي افزايد كه مسوولان ستاد صرفا با صدور اطلاعيه هاي پي در پي كه در اكثر اوقات اهميت خاصي نيز ندارد و تنها شايد نشان دهنده فعال بودن واحدهاي اجرايي باشد ، به ارتباط با خبرنگاران بيرون اتاق خود مي پردازند.
- در عين حال علي اصغر احمدي معاون امنيتي وزارت كشوركه تلاش فراواني در جهت برقراي امنيت داشته واز ارتباط تعاملي مثبتي با رسانه ها برخوردار بوده نيزفعالانه در محل ستاد انتخابات كشورحضور يافته است.
- رئيس ستاد انتخابات كشور برخلاف عرف دوره هاي قبل امور انتخابات را پشت درهاي بسته برگزار كرد كه اين مسئله در نوع خود سابقه نداشت. به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رييس ستاد انتخابات از آغاز كار راي گيري تاكنون يك بار هم در محوطه ستاد انتخابات ديده نشده كه در نوع خود اقدامي بي نظير است.
براساس اين گزارش مبلغ از ساعت آغازين انتخابات ، امور ستاد را صرفا از پشت درهاي بسته اداره مي كند به حدي كه برخي كاركنان وزارت كشور نيز از اين مساله متعجب هستند.
آن چيزي كه در انتخابات گذشته متداول بوده اين است كه معمولا رييس ستاد انتخابات و وزير كشور در برنامه هاي پخش زنده به طور مرتب گزارش هاي لازم را به مردم ارائه مي كردند كه تغيير اين روال را مي توان شگفتي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي دانست .
- كميته اطلاع رساني هيات مركزي نظارت اعلام كرد : در حاليكه وزارت كشور در دوره هاي قبل در برخي از حوزه ها از جمله تهران تا ساعت 24 شب راي گيري را ادامه داده بود ، اينك در خصوص تمديد مدت زمان رأي گيري با مشكلات قانوني! مواجه شده است وگويا رغبتي براي اين كار ندارد. در دروه هاي قبل انتخابات از قبيل18خرداد 1380 (انتخابات رياست جمهوري ) ، دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و انتخابات شوراها در برخي از حوزه ها از جمله تهران ، انتخابات تا ساعت 24 شب راي گيري ادامه داشت.
- عليرغم درخواست مكرر خبرنگاران واز جمله صدا وسيما، وزير كشور و رييس ستاد انتخابات كشور حاضر به انجام مصاحبه با صداوسيما نشدند. اين در حالي است كه مدير كل روابط عمومي وزارت كشور درپاسخ به درخواست خبرنگاران صداوسيما گفته است: فعلا وزير كشور و مبلغ سرشان شلوغ است.
- بر اساس آخرين اخبار و اطلاعات رسيده ، هيات اجرايي اسامي 18 نفر از افراد ردصلاحيت شده را در ليست كانديداهاي هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي قرارداده است.
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