آمار واقعي راي دهندگان تهراني حدود 50 در صد واجدين شرايط است

سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" با ارج نهادن به تلاش كاركنان ومديران محترم مياني ومحلي وزارت كشوركه اكثر قريب به اتفاق آنان دلسوزانه وفداكارانه انجام وظيفه كردند، باهدف آسيب شناسي برخورد منفعلانه مسوولان ارشد اجرايي در حضور مردم وتحكيم وحدت واقتدار ملي ، نگاهي به برخي از اخبارمربوط به نارسايي ها وكم توجهي مديريت انتخابات دارد كه اميد است به عنوان يك تجربه، سند ماندگاري براي دستگاههاي مجري ونظارتي انتخابات در آينده باشد.

در مورد حضور مردم تهران نيز در حالي دستگاه اجرايي رقم 6.7 ميليون نفر را واجد شرايط معرفي ميكرد والان هم بر آن اصرار دارد كه بر اساس آمار، سقف جمعيتي تهران ، ري واسلامشهر 7.5 ميليون نفراست و يكي از كانديداهاي ارشد مجمع روحانيون مبارز نيز حداكثر واجدين شرايط در تهران را 4.5 ميليون نفر اعلام كرده بود. بدين ترتيب آمار واقعي شركت كنندگان در تهران با حدود 2.3 ميليون برگ راي قاعدتا حدود يابيشتر از 50 در صد است واصرار مسوولين وزارت كشور در 33 درصد خواندن حضور واجدين شهرتهران با استناد به يك آمار غيرواقعي تعجب برانگيز است.

قبلا لازم به ذكر است كه بسياري از مردم بويژه در تهران در تماس هاي خود موضوعاتي از قبيل كم آمدن تعرفه، تغييرات محل هاي هميشگي اخذ راي مثل مساجد معروف محله هاي مختلف، زندانها وبيمارستانها، بخش هاي امدادي وخدماتي وهمچنين مبادي ورودي شهر را از مهمترين دلايل عدم توفيق بخش زيادي از مردم براي راي دادن خواندند. اين در حالي است كه در همه انتخابات گذشته وزارت كشور پيش از انتخابات وبصورت اعلام عمومي محل هاي دقيق وحتي تلفن كليه حوزه هاي اخذ راي را به اطلاع مردم مي رساند كه امسال با وجود تغييرات فراوان مشخص نيست كه به چه دليلي اين اقدام صورت نگرفت.

آنچه در پي مي آيد اخبار مربوط به اختلال در اخذ آراي مردم بوده است كه اميدواريم با توجه وتمهيدات لازم ديگر شاهد اين عوامل كه اثر تخريبي براشتياق مردم براي حضور دارد نباشيم:



- از برخي‌ مناطق‌ تهران‌ خبرمي‌ رسد باتوجه‌ به‌ اينكه‌ بيش‌ از دو‌ ساعت‌ از آغاز انتخابات‌ گذشته‌ است‌ ، در برخي‌ از شعبه‌ها تعرفه‌ اخذ راي‌ وجود ندارد و ستاد انتخابات‌ كشور به‌ اين‌ شعبه‌ها تعرفه‌ ارسال‌ نكرده‌ است.



- ‌حوزه‌ 2550 بزرگراه‌ رسالت‌ غرب‌، شهرك‌ راه‌آهن‌، مدرسه‌ آزادگان‌ و بلوار ابوذر حوزه‌ 1956 از جمله‌ مناطقي‌ هستند كه‌ هنوز هيچ‌ تعرفه‌اي‌ به‌ اين‌ شعبه‌ها ارسال‌ نشده‌ است‌ و تعداد زيادي‌ از شهروندان‌ در صفوف‌ گسترده‌ و طولاني‌ در انتظار رسيدن‌ تعرفه‌ها هستند تا راي‌ خود را به‌ صندوقها بيندازند.



- نمايندگان‌ هيئتهاي‌ اجرايي‌ هم در برخي‌ از حوزه‌ ها فاقد حكم‌ از فرمانداري‌ تهران‌ هستند. برخي‌ حوزه‌ها با تماس‌ گرفتن‌ با هيئت‌ نظارت اعلام‌ مي‌ كنند كه‌ نمايندگان‌ فرماندار فاقد حكم‌ هستند. بر اساس قانون ، تا زماني كه نماينده‌ فرمانداري‌ حكم‌ نداشته‌ باشد ، انتخابات‌ در آن‌ حوزه‌ برگزار نخواهد شد.برخي‌ از اين‌ حوزه‌ ها عبارتند از : حوزه‌ شماره‌ 2493 ، مسجد چهارده‌ معصوم‌ حوزه‌ مدرسه‌ نداي‌ حق‌ ، منطقه‌ 18 حوزه‌ شماره‌ 982 ، منطقه‌ 5 .



- برخي‌ از شعبه‌ ها نيز فاقد اسامي‌ نامزدهاي‌ انتخاباتي‌ و يا حتي‌ صندوق‌ اخذ راي‌ هستند.



- انتخابات در برخي حوزه هاي انتخابيه در شيراز، آبادان ، اروندكنار و لواسان و همچنين برخي شهرستان هاي ديگر و نيز بيش از 6 صندوق راي زرتشتيان با تاخير آغاز شده است. حتي صندوق اخذ راي جماران هم با يكساعت و نيم تاخير در اين شعبه مستقر شد.ناهماهنگي ميان نيروهاي اجرايي و نظارتي انتخابات ، دليل اين تاخيرهاي طولاني اعلام شده است.



- پدر بخشدار يكي از شهرستانها ، كه ‌از طرفداران ‌سرسخت‌ يك نامزد خاص است ، به‌هنگام‌ توزيع برگه‌هاي‌ تبليغات‌ در اين شهر دستگيرشد‌.



- نماينده‌ فرماندار در يكي از صندوق هاي شمال غرب تهران با ايستادن‌ درمقابل‌ اين‌ شعبه ، فهرست‌ انتخاباتي‌ يكي از ائتلاف ها را از راي‌ دهندگان‌ مي‌ گيرد.



- برخي گزارشهاي‌ ديگر نيز حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ در برخي‌ حوزه‌ ها ، اسامي‌ برخي‌ از داوطلبان‌ ، به دروغ ، ‌ به‌ عنوان‌ استعفا كنندگان‌ خط خورده‌ است‌.



- مسوولان صندوقهاي راي هنگامي كه به برخي از مساجد شهرستان ماهشهر مراجعه كردند ، با در بسته اين مساجد مواجه شدند؛ اين ناهماهنگي باعث شد تا استقرار شعب اخذ راي با يك ساعت و ربع تاخير آغاز شده و تا ساعت 10.30 به طول بيانجامد.

- منابع خبري با اشاره به نبودن اعضاي هيات اجرايي شعب و نيز نماينده فرماندار در برخي حوزه هاي تهران ، خبر دادند كه مردم در برخي از مراكز ساعتها در مقابل شعب اخذ راي صف كشيده بودند؛ اين گزارش همچنين حاكي است اين ناهماهنگي باعث سردرگمي مردم و تعطيلي شعب تا اواسط روز شده بود.

- بسياري از راي دهندگان در استان قم علاوه بر انتقاد از تاخير در شروع راي گيري ، انتشار اسامي كانديداها در كاغذهاي A4 و ريز بودن نوشته هاي اين ليست را مورد اعتراض قرار دادند.

- تا ساعت 10 صبح اسامي كانديداهاي مورد تاييد شوراي نگهبان در شعبه 649 تهران نصب نشده بود، اين مسئله بسياري از راي دهندگان را با مشكل روبرو كرد. اخبار مشابهي نيز از صندوقهاي ديگر تهران و برخي شهرستانها گزارش شده است.

- به دليل كمبود نيروي اجرايي در فرمانداري نوشهر تا ساعتها برخي صندوقهاي اخذ راي به روستاهاي حوزه اين شهرستان ارسال نشد.



- در پي درگيري لفظي ميان هيات اجرايي و نظارت در يكي از شعب شهرستان پاكدشت ، راي گيري در اين صندوق با ساعتي تاخير آغاز شد.

- تا ساعت 11 صبح شعبه هاي 138 و 154 شهرستان قم ، در محل هاي تعيين شده مستقر نشده بودند ؛ اين شعب در مناطق پرجميعت اين شهرستان واقع هستند. خبر ديگري از اين شهرستان حاكي است با آنكه در دوره هاي گذشته 4 صندوق راي در محل مصلاي قم به اخذ راي از شهروندان مي پرداخت در اين دوره تنها 2 صندوق در اين محدوده مستقر شده است.

- از استان زنجان خبر مي رسد كه در برخي شعب ، اسامي كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري نيز نصب نشده است.

- مسوولان يكي از صندوقهاي راي در استان زنجان تعدادي تعرفه اخذ راي را حوالي ساعت 11 امروز در آشپزخانه اين حوزه پيدا كردند.



- يك مقام آگاه نيز از استقرار شمار قابل ملاحظه اي از صندوقهاي منطقه سردشت در اماكن خلوت شهر ابراز نگراني كرد. گفته ميشود كه برخي از صندوقها داراي پارچه نبوده و برخي هواداران احزاب ضد انقلاب ، در مواردي در محدوده حوزه ها اقدام به پخش اطلاعيه كرده اند.