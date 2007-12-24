600 چاه کشاورزی خارج از مدار در کرج باید جایگزین پیدا کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، میرسعید ولی عهدی پیش از ظهر امروز در کارگروه کشاورزی شهرستان کرج اظهار داشت: پیش از این هزار و 200 حلقه چاه کشاورزی در دشت اشتهارد و دشت کرج مورد مصرف کشاورزان قرار می گرفته است که در سال های اخیر 600 حلقه چاه از مدار مصرف خارج شده است اما همچنان امور آب منطقه هیچ چاهی را جایگزین نکرده است.

وی افزود: در حال حاضر امور آب باید دبی آب چاه های از مدار خارج شده را محاسبه کند و به میزان آن چاه های جدیدی را برای کشاورزان در شهرستان کرج حفر کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: مقرر شده است که سه تا پنج درصد اعتبارات یک استان به بحث تکمیل، تجهیز و احداث مجتمع های تولیدی اختصاص یابد که سهم امسال استان تهران اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان است که شهرستان کرج به دلیل عدم تامین منابع آبی از سوی امور آب موفق به جذب این سرمایه ها نشده است.

ولی عهدی یادآور شد: اگر شهرستان کرج بتواند 500 تا یک میلیارد تومان این اعتبار استانی را جذب کند می تواند اشتغال زایی مناسبی در بخش کشاورزی داشته باشد که این امر با پیگیری های امور آب به نتیجه خواهد رسید.

وی ادامه داد: از سال 82 با اعتبارات دولتی مطالعات مجتمع گلخانه ای شهرستان کرج انجام شده است که تاکنون به دلیل مخالفت امور آب در خصوص تامین آب مورد نیاز به نتیجه نرسیده است.

در این جلسه مقرر شد که راهکارهای قانونی تامین آب این مجتمع ها از سوی امور آب و جهاد کشاورزی مشخص شود و پیگیری های لازم صورت گیرد.