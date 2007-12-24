حضور70 تولیدکننده در نخستین ‌نمایشگاه‌ موسیقی‌ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستادخبری نخستین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری ، روز گذشته این گروه از تولید گران موسیقی در محل نمایشگاه گرد هم آمدند و به تبادل نظر درباره فعالیت های خود پرداختند.

درابتدای این نشست که از آن به عنوان نخستین نشست گروهی تاریخ صنعت موسیقی می توان یاد کرد، سیدعبدالحسین مختاباد از فعال شدن دبیر خانه دائمی نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری خبر داد وگفت: با این که ما اهالی موسیقی می دانیم که موسیقی چه ظرفیت های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی دارد،‌اما به دلیل نبود تشکل صنفی جدی و تاثیر گذار در صنعت موسیقی بسیاری از دستاورد های اهالی موسیقی با بی توجهی روبرو می شود. لذا شکل دهی دبیر خانه دائمی این نمایشگاه می تواند گامی آغازین باشد برای توجه دادن دولت و جامعه به ارزش های اقتصادی و فرهنگی صنعت موسیقی .

وی با اشاره به وضعیت اقتصاد موسیقی در منطقه و رشدی که این صنعت – هنر در کشورهای همجوار پیدا کرده است گفت: موسیقی ایران و تولیدگران آن این ظرفیت را دارندکه به بازار های جهانی فکر کنند .

مختاباد قوی و یک پارچه شدن تشکل های صنفی ومدنی صنعت موسیقی را یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی این بخش دانست و گفت:با متشکل شدن این بخش می توانیم به برخی نواقص موجود که اسباب ضعف و ورشکستگی صنعت موسیقی را سبب شده است ، پی ببریم و در فکر چاره ای برای آن باشیم تا چرخ های زنگ زده صنعت موسیقی را روغن کاری کرده و به حرکت واداریم.

وی همچنین از شرکت کنندگان خواست تا نظرات و پیشنهادات خود را برای برگزاری این دوره و دوره های آینده به دبیرخانه ارائه دهند: «این اولین تلاش ماست و طبیعتا کاستی هایی دارد.زمان کوتاهی برای برگزاری در اختیار داشتیم اما در نشست های متعدد به این نتیجه رسیدیم که برگزاری نمایشگاه با همه کاستی ها بهتر از موکول کردن به آینده است. ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می کنیم. امیدواریم به جایی برسیم که نمایشگاه بین المللی موسیقی در منطقه را برگزار کنیم.»

مدیرعامل انجمن موسیقی نیز ضمن ارائه برنامه های نمایشگاه گفت: «انجمن در سال گذشته پا را از فعالیت در عرصه هنر موسیقی فراتر گذاشته است و تصمیم دارد به صنعت موسیقی برسد. موسیقی علاوه بر اجرای کنسرت و ارائه آلبوم بخش های مختلفی را در خود جای داده است که به کمک این نمایشگاه تصمیم داریم آنها را وسعت دهیم. در شرایط فعلی نگرش های متفاوت و حساسیت های خاصی نسبت به موسیقی وجود دارد و فکر می کنم این دست اندرکاران و شرکت کنندگان در نمایشگاه هستند که می توانند با حضور هر چه بهتر، حقانیت و جذابیت های این صنعت را نمایان کنند.

بابک رضائی افزود: امیدوارم بتوانیم طوری پیش برویم که این نمایشگاه مقدمات نمایشگاه های آینده را فراهم کند. حضور هنرمندان در نمایشگاه همراه عرضه آثار آنها می تواند جذابیت های نمایشگاه را بالا ببرد و با ایجاد فضایی شاد تر به حذب مخاطب کمک می کند.»

همین گزارش حاکیست در این نمایشگاه بیش از 85 غرفه و 65 ناشر آثار خود را عرضه می کنند. در بخش جنبی نمایشگاه که ساعت 19 هر روز برگزار می شود علاوه بر ویژه برنامه سه گروه نامی دف نواز موسیقی محلی ایران ،چهار کنسرت و بزرگداشت ایرج بسطامی که از سوی ناشران موسیقی ترتیب داده شده است، در سالنی با گنجایش 600 نفر برگزار می شود.

نخستین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری تهران از 7 تا 14 دی ماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می شود.