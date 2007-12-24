برگزاری مسابقه جهانی داستان کوتاه در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، این مسابقه قرار است از این پس هرماه به بهترین داستان کوتاه انگلیسی زبان جایزه ویژه ای اعطا کند.

مسابقه جهانی داستان کوتاه - که برنده اولین دوره آن 31 دسامبر معرفی خواهد شد - توسط موسسه رسانه ای "سرتیس" پایه ریزی شده که در اولین دوره خود داستانهایی را از کشورهای انگلیس، استرالیا، نیوزلند و... داوری کرده است.

"جان دین" - نویسنده آثار جنایی و دبیر جایزه - در این باره گفته است: تا به حال داستانهای خوبی به مسابقه ارسال شده و در اولین دوره شاهد رقابت نویسندگان انگلیسی زبان از سایر کشورها نیز خواهیم بود. البته این مسئله ما را متعجب نمی کند چون می دانیم که در سایر کشورها به خصوص استرالیا و نیوزلند، نویسندگان خوبی وجود دارند.