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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۴۹

کارت الکترونیکی جایگزین بلیت خط واحد می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمان از الکترونیکی شدن بلیت خط واحد از ابتدای سال آینده در کرمان خبر داد.

یدالله عرب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق مصوبه هیئت دولت باید خدمات الکترونیکی در استان کرمان در همه زمینه ها اجرایی شود که برای رسیدن به این هدف از ابتدای سال آینده، بلیط خط واحد در سراسر استان کرمان به صورت الکترونیک در اختیار مسافران قرار می گیرد.

عرب نژاد خاطرنشان کرد: این طرح هم اکنون در برخی از استانهای کشور در حال انجام است و یک تیم تخصصی با بررسی سیستم الکترونیک بلیت این استانها و رفع ایرادهای فنی این طرح، اجرای آن را در استان کرمان با کمترین ایرادهای فنی عملی می کنند.

وی بیان داشت: هدف این طرح، صرفه جویی در هزینه چاپ بلیتهای کاغذی و مشخص شدن دقیق درآمد سازمان و جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمان یادآور شد: این کارتها قابل شارژ و در قیمتهای متفاوت در دسترس شهروندان قرار می گیرد.

کد مطلب 610356

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