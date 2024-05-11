توقف سپاهان برابر مس/ «مورایس» حریف «نویدکیا» نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و سپاهان اصفهان در هفته بیست و هفتم لیگ برتر امروز شنبه از ساعت ۱۷:۵۰ در ورزشگاه شهدای مس و با قضاوت سید وحید کاظمی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک به یک به پایان رسید.

گل‌های این دیدار را کاوه رضایی (۹) برای سپاهان و جلال الدین علی محمدی (۶۲) برای مس به ثمر رساندند.

ترکیب مس رفسنجان

حامد لک، محمد نژادمهدی، رامتین سلیمان‌زاده، میثم تیموری، مجید نصیری، جلال‌الدین علی‌محمدی، فرشید باقری (کارت زرد)، محمدمهدی محبی (۸۹- رضا دهقانی)، سعید واسعی (۸۹- منتظر محمد)، محمدحسین کریم‌زاده (۷۳- عرفان شهریاری)، سجاد شهباززاده (۸۴- حسین مهربان).

ترکیب سپاهان

پیام نیازمند، هادی محمدی، محمد دانشگر (۷۶ - رامین رضائیان)، سیاوش یزدانی، آریا یوسفی، برایان دابو، محمد کریمی، محمدجواد حسین نژاد (۶۷- امید نورافکن)، رضا شکاری (۶۷- فرشاد احمدزاده)، رضا اسدی (۷۶- شهریار مغانلو)، کاوه رضایی

نیمه اول

محرم نویدکیا که هدایت مس را برعهده دارد سال‌های طولانی با پیراهن زردپوشان اصفهانی بازی کرده است و افتخارات زیادی با این تیم کسب کرده است و امروز برای اولین بار در قامت سرمربی برابر تیم سابقش قرار می‌گیرد.

در سوی دیگر میدان هم ژوزه مورایس که در دیدار رفت با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی رسیده بود پس از نتایج ضعیفی که در هفته‌های اخیر کسب کرد که منجر به از دست رفتن شانس قهرمانی این تیم شد پا به این میدان می‌گذارد تا از اعتبار خود برابر بازیکن سابق سپاهان دفاع کند.

نیمه اول بازی در حالی آغاز شد که سپاهان در غیاب بازیکنانی چون رامین رضائیان، فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو کار خود را آغاز کرد و شروع خوبی داشت و در دقیقه ۹ کاوه رضایی موفق شد از روی پاس آریا یوسفی گل نخست بازی را به ثمر برساند.

سپاهان در دقیقه ۳۴ فرصت داشت که دومین گل را هم به ثمر برساند اما شوت کاوه رضایی با واکنش دیدنی حامد لک مهار شد.

در دقیقه ۴۰ جلال الدین علی محمدی در پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد که شوت او با اختلاف اندکی از کنار دروازه پیام نیازمند به بیرون رفت تا یکی از معدود فرصت‌های مس از بین برود. نیمه اول بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید.

نیمه دوم

با آغاز نیمه دوم تیم مس حملات خود را آغاز کرد و در دقیقه ۶۲ جلال الدین علی محمدی از روی پاس گل محمد مهدی محبی با یک ضربه سر دروازه نیازمند را باز کند و بازی را به تساوی بکشاند.

در ادامه هم هیچ کدام از دو تیم نتوانستند تغییری در نتیجه بازی ایجاد کنند تا این مسابقه با نتیجه تساوی یک به یک خاتمه پیدا کند. به این ترتیب، در جدول رده بندی لیگ برتر، سپاهان با ۴۸ امتیاز در رده سوم قرار دارد و مس رفسنجان هم با ۳۲ امتیاز دهم است.