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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۰۶

۳۰ خانه هلال در گلستان افتتاح شد

۳۰ خانه هلال در گلستان افتتاح شد

گرگان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: به مناسبت هفته هلال احمر۳۰ خانه هلال در گلستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم غریب آبادی عصر شنبه در حاشیه افتتاح خانه هلال تخصصی پارک علم و فناوری در گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه به مناسبت هفته هلال احمر به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه امروز ۳۰ خانه هلال در استان گلستان افتتاح شد، افزود: این تعداد خانه‌های هلال با هدف ارائه خدمات به مردم افتتاح می‌شود و هر خانه هلال یک جمعیت هلال‌احمر کوچک در آن منطقه است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با اشاره به اینکه فعالیت خانه‌های هلال در مکان‌های پرتردد است و همچنین آموزش‌های هلال‌احمر در این خانه‌ها ارائه می‌شود، گفت: تأسیس خانه‌های هلال تحقق شعار داوطلب محوری و بهره‌مندی از مشارکت افتخاری و داوطلبانه همه افراد متقاضی فعالیت است.

گفتنی است در حال حاضر ۶۰ هزار نفر در سامانه هلال‌احمر استان عضو هستند.

کد مطلب 6103583

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