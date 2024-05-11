۳۰ خانه هلال در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم غریب آبادی عصر شنبه در حاشیه افتتاح خانه هلال تخصصی پارک علم و فناوری در گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه به مناسبت هفته هلال احمر به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه امروز ۳۰ خانه هلال در استان گلستان افتتاح شد، افزود: این تعداد خانه‌های هلال با هدف ارائه خدمات به مردم افتتاح می‌شود و هر خانه هلال یک جمعیت هلال‌احمر کوچک در آن منطقه است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با اشاره به اینکه فعالیت خانه‌های هلال در مکان‌های پرتردد است و همچنین آموزش‌های هلال‌احمر در این خانه‌ها ارائه می‌شود، گفت: تأسیس خانه‌های هلال تحقق شعار داوطلب محوری و بهره‌مندی از مشارکت افتخاری و داوطلبانه همه افراد متقاضی فعالیت است.

گفتنی است در حال حاضر ۶۰ هزار نفر در سامانه هلال‌احمر استان عضو هستند.