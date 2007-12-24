به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، همایش " تکامل تمدنها" با حضور مسلمانان و مسیحیان به منظور بررسی اساس و پایه های همکاری و محبت و ارزشهای انسانی برگزار می‌شود.

در این همایش محورهای رسولان رحمان و مکارم اخلاقی، عیسی بن مریم (ع) رسول صلح و محبت و تسامح، تمدن اسلامی ادامه تمدن انسانی، تکامل تمدن ادیان آسمانی، وحدت عیسی بن مریم و امام زمان وحدت برای خیر و رهایی انسان از آنها بررسی می‌شود.

در پی حادثه 11 سپتامبر و تئوری برخورد تمدنهای ساموئل هانتیگتون، این همایش با هدف تأکید بر تکامل تمدنها برگزار و تأکیدی است بر اینکه رفاه انسان و سعادت اخروی او جز با تکامل تمدنها امکانپذیر نیست.