اکثر مردم انگلیس خواستار یک دولت محافظه کار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی ComRes که برای روزنامه ایندیپندنت انجام شده، نشان داد که رای دهندگان انگلیسی" دیوید کمرون" رهبر حزب محافظه کار انگلیس را بهترین نخست وزیر برای کشورشان و در مقایسه با "گوردون براون" او را فرد مناسب تری می دانند.

اما این نظرسنجی همچنین نشان داد که براون در زمینه مسائل اقتصادی از کمرون پیش است.

در این نظرسنجی،48 درصد گفتند که اکنون زمان تغییر است و دولت آتی باید محافظه کار باشد و تنها 36 درصد حاکمیت حزب کارگر بر دولت انگلیس را به حاکمیت حزب محافظه کار ترجیح دادند.

مردم انگلیس در پاسخ به این سئوال که در بین این دو رهبر چه کسی مناسب تر است؛ 51 درصد از کمرون و 31 درصد هم از براون حمایت کردند.

این نظرسنجی بر روی هزار و چهار نفر از مردم انگلیس طی روزهای 14 تا 16 دسامبر(23 تا 25 آذرماه) انجام شد.

پیش از این نیز نتایج یک نظرسنجی دیگر نشان داده بود که محبوبیت محافظه کاران انگلیسی در مقایسه با حزب کارگر افزایش یافته است.