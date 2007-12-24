گذراندن دوره مشاوره و تحکیم بنیان خانواده قبل از ازدواج ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرحناز قند فروش گفت: در صورت موافقت دادگستری و قوه قضائیه، جوانان قبل از ازدواج همچون الزام به طی دوره های بهداشتی می بایست دوره آموزشی تحکیم بنیان خانواده را نیز بگذرانند..

قند فروش به آموزش کارکنان شوراهای حل اختلاف استان تهران در خصوص نحوه برخورد با متقاضیان طلاق و مراجعه کنندگان به شوراها حل اختلاف اشاره و خاطرنشان کرد: هم اکنون 300 زوج برای طی دوره های تحکیم بنیان خانواده اعلام نیاز کرده اند.

مشاور استاندار تهران در امور بانوان برگزاری سه دوره تحکیم بنیان خانواده به زوجهای جوان بخصوص زوجهایی که در آستانه جدایی قرار داشتند ، را تجربه بسیار مغتنمی برای اشاعه و توسعه این دوره ها و جلوگیری از جدایی زوجین جوان دانست.

قند فروش گفت: شورای تحکیم بنیان خانواده استان تهران درصدد است با آموزش مشاورین بطور گسترده ضمن ایجاد همسویی در ارائه مشاوره ها، نتایج مثبت این دوره های آموزشی را به کل استان تهران تسری دهد.

وی سومین دوره این آموزشها را در مجتمع قضایی خانواده و با تعدادی از زوجهایی که جهت جدایی و طلاق به آن مجتمع مراجعه کرده بودند ، اعلام کرد و گفت: در ابتدای دوره تعدادی از این زوجها رفتاری کاملا تدافعی داشتند ولی در طول دوره ، برخی از ایشان زندگی خود را بازیافته و به منازل خود به گرمی بازگشتند و برخی دیگر در حال انجام مشاوره های لازم هستند.

قند فروش افزود: موفقیت دوره آموزشی زوجهای طلاق موید این نکته است که بسیاری از علل طلاق از اساس و بنیان درستی برخوردار نیست و مداخله در این امر می تواند ضمن جلوگیری از گسترش آن زوجهای جوان را به زندگی آینده امیدوار کند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران، ممتد بودن ارتباط این زوجها با مربیان ومشاوران را یکی از ویژگیهای این دوره ها اعلام و تصریح کرد: این زوجها در هر زمانی می توانند با مشاور خود در تماس بوده و آموزشهای تفاهم در زندگی را در زندگی طی نماید.

وی اظهار امیدواری کرد ، با همت تمامی مسئولین استان بزودی شاهد موفقیت طرح تحکیم بنیان خانواده در استان تهران باشیم .