استقبال خوب كويتي ها از سپاهان

به گزارش خبرنگار " مهر " بازيكنان سپاهان به محض ورود به فرودگاه شهر كويت مورد استقبال خوب هيات رييسه باشگاه العربي و نمايندگان سفارت جمهوري اسلامي در اين كشور قرار گرفته و با شاخه هاي گل از آنها استقبال شد.

بنا براين گزارش بازيكنان سپاهان ساعت 30/17 به وقت محلي نخستين تمرين خود را در ورزشگاه اختصاصي باشگاه العربي برگزار خواهند كرد تابراي بازي روز سه شنبه آماده شوند.

از سوي ديگر با توجه به مقررات سختي كه دولت كويت براي اعطاء ويزا براي خارجيان وضع كرده و با وجود تلاشهاي مسوولان باشگاه سپاهان و سفارت كشورمان در اين كشورهواداران باشگاه سپاهان موفق نشدند تا در كويت حاضر شوند.

داوران اين مسابقه سوري هستند وروز سه شنبه اين هفته ساعت 35/18به وقت تهران ديدار سپاهان مقابل العربي كويت را قضاوت خواهند كرد. همچنين تا لحظه مخابره خبر حكمي بابت محروميت فرهاد كاظمي مربي سپاهان براي عدم حضور دراين مسابقه از سوي AFC اعلام نشده است. و خبر آخراينكه محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه سپاهان فردا براي حضور در جمع بازيكنان سپاهان راهي كويت خواهد شد.