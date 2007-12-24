تخصیص عادلانه اعتبارات از نتایج موثر سفرهای استانی است

مرحبا نماینده مردم آستارا در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر در آستارا افزود: با حضور دکتر محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری در استانها و شهرستانهای کشور تحولی خوبی در جذب اعتبارات و توسعه همه جانبه کشور فراهم شده است.

وی عنوان کرد: در گذشته به دلیل یکسری بدعت ها و حسادتها که در فرهنگ ما ریشه دوانده بود واز طرفی نداشتن بنیه حکومتی قادر به جذب اعتبار خوبی برای استان و شهرستان ها نبودیم.

مرحبا بیان داشت: افرادی که در دولتهای گذشته مسئولیت های خوبی داشتند، اعتبارات بیشتری را به طرف استان های خود گسیل می کردند که با طرح ابتکاری رئیس جمهور مبنی بر سفر دوره ای هیئت دولت به تمامی مناطق کشور این نقیصه مهم کالبد شکافی شد.

مرحبا در زمینه امنیت و رفاه در گیلان اظهار داشت: گیلان یک استان مذهبی با مردمان متدین و متعهد است که کسب مقام اول به لحاظ تعداد شهدا در کشور نسبت به جمعیت استان نمونه بارزاین مدعاست.

نماینده آستارا، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی گیلان را در کشور نمونه ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه یک تعامل خوبی بین نیروهای نظامی و امنیتی در استان وجود دارد.