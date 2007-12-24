ژن کنترل کننده نسبت اندازه مغز به بدن کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شواری تحقیقات پزشکی و واحد ژنتیک انسان در ادیمبرا که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترن شماره مجله " Nature Genetics " منتشر کرده اند، ژنی را کشف با عنوان PCNT شناسایی کرده اند که با ابعاد مغز در ارتباط است و زمانی که دچار ناهنجاری شود، موجب کوچک شدن ابعاد مغز می شود.

این ژن در کنار ژن دیگری که ATR نامیده می شود، عمل می کند. ژن ATR در ترمیم DNA دخالت دارد.

براساس گزارش روزنامه تلگراف، در حقیقت ژن PCNT در بدن مسئول ساخت پروتئینی با عنوان "پریسنترین" است. این پروتئین بخشی از یک اندامک درون سلولی است که در فرایند تقسیم سلولی که منجر به رشد بدن می شود، یک نقش کلیدی ایفا می کند.

به گفته این دانشمندان، ژن PCNT ابعاد مغز را نسبت به ابعاد بدن کنترل می کند. برای مثال نسبت وزن مغز به وزن بدن برای ماهیها یک به 5 هزار، برای خزندگان در حدود یک به هزار و 500، برای پرندگان یک به 220، برای پستانداران یک به 180 و برای انسان یک به 50 است.

تازه ترین مطالعاتی که با استفاده از اسکن مغز انجام شده اند، نشان می دهد که در انسانها میان اندازه مغز و IQ افراد بزرگسال از یک جنس ارتباط مستقیم وجود دارد.

به گفته این محققان، مغز از نظر متابولیکی یک اندام بسیار پر خرج است و در حدود 25 درصد از انرژی کل بدن را مصرف می کند. بنابراین هرچه مغز بزرگتر باشد، هوش بیشتر می شود و مغزهای کوچک ممکن است از توانایی هوشی کمتری برخوردار باشد.

اگر این ژن چهش یابد و دچار ناهنجاری شود، می تواند موجب برهم خوردن نسبت متعادل اندازه مغز و بدن شود.