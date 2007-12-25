رسانه ها پشتوانه های محکم نظام هستند

نادر منتظریان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: مردم هم از رسانه ها انتظار دارند که واقعیتها را بیان نمایند و مسائل را با شناخت و آگاهی اطلاع رسانی کنند تا در راستای اهداف و خواسته های دشمنان قرار نگیرند.

وی یاد آور شد: مجموعه کارهای ارزشمندی که در طول عمر انقلاب شکوهمند اسلامی از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی در کشور و به خصوص در این استان انجام گرفته، به خوبی بیان و اطلاع رسانی نشده و مردم از حجم خدمات انجام شده مطلع نشده اند.

این مسئول بیان کرد: روابط عمومیها به کمک رسانه های جمعی باید در آگاه سازی و اطلاع رسانی تلاش نمایند.

منتظریان ادمه داد: دولت بطور جدی پیگیر وضعیت و جایگاه اصلی روابط عمومی ها می باشد و باید تلاش کرد مدیران هم ضمن تقویت این جایگاه برای ارتقاء شأن و وظایف روابط عمومی ها همت کنند.

وی بیان داشت: نباید انتظار داشت که در کوتاه مدت جایگاه روابط عمومیها به حد مطلوب خود برسد، ولی باید زمینه را فراهم کرد تا روابط عمومیها به نوعی سخنگوی دستگاه و ارتباط دهنده دستگاه با مردم و مسئولان باشند.