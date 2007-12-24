همدان از مزیتهای صادرات غافل مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت، پیش از ظهر امروز در کارگروه صادرات غیرنفتی استان همدان بیان داشت: همدان در زمینه تولید سفال، سرامیک، محصولات کشاورزی و فرش دستباف رتبه‌های برتر کشور را داراست اما هنوز به جایگاه اصلی خود در زمینه صادرات این تولیدات دست نیافته است.

نیکبخت با اشاره به کاهش صادرات فرش از استان همدان اظهار داشت: در سال جاری بیش از 303 میلیون دلار صادرات کالا از استان همدان صورت گرفته است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با افزایش 40 درصدی روبروست.

وی عنوان کرد: استان همدان توانایی تبدیل شدن به قطب صادراتی کشور را داراست و باید نهایت تلاش در این زمینه به کار گرفته شود.