اختصاص 17جایگاه سوخت CNG برای تاکسی های گاز سوز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تیموری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: با درخواست های مکرر و پیگیری هایی مداوم خوشبختانه 17 جایگاه سوخت CNG به طور اختصاصی برای سوخت گیری تاکسی های گاز سوز در نظر گرفته شده که این امر به شدت زمان سوخت گیری تاکسی ها را کاهش خواهد داد.

وی افزود: پیش از این تاکسی های گاز سوز روزانه 2 تا 3 ساعت برای تأمین سوخت از عرصه خدمات رسانی خارج می شدند که این مساله کاهش راندمان کاری و سطح خدمات رسانی ناوگان تاکسی رانی را به دنبال داشت.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی در ادامه گفت: اختصاص جایگاه های مخصوص برای تاکسی های گازسوز سبب شده که زمان سوخت گیری آنها از 2 تا 3 ساعت به حدود 10 دقیقه کاهش یابد و تاکسی ها زمان زیادی را در جایگاه های سوخت CNG سپری نکنند.

وی تصریح کرد: 17 جایگاه اختصاصی سوخت CNG برای سوخت گیری تاکسی ها به گونه ای از بین جایگاه های موجود انتخاب شده است که دسترسی تاکسی ها در همه مناطق به این جایگاه ها آسان باشد و مسافت طولانی برای رسدن به جایگاه ها و سوخت گیری طی نکنند.

حسین تیموری اظهار کرد: با وجودآنکه کاهش سهمیه بندی بنزین برخی از تاکسی های، مانند تاکسی های 32 خط با مسیر شیب دار و تاکسی های فرودگاه را با مشکل مواجه کرده است اما اختصاص 17 جایگاه ویژه برای سوخت گیری تاکسی ها تا حدی می تواند از مشکلات موجود بکاهد و مانع از آن شود که این تاکسی ها به جای ارائه خدمات در طول روز ساعت ها در صف های عریض و طویل معطل می شوند.