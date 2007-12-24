ادبیات انقلاب در حوزه نوجوان فقیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری اولین جایزه جشن بزرگ داستان انقلاب، این نویسنده گفت: اتفاقات متعددی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر مردم ایران تحمیل شد که از آن جمله میتوان به ماجرای طبس، دفاع مقدس، تحریمهای اقتصادی و حتی همین انرژی هستهای اشاره کرد که همه اینها میتواند در آثار نویسندگان جزء ادبیات انقلاب قرار میگیرد.
وی اظهار داشت: کسی نمیتواند منکر عدم وجود ادبیات انقلاب باشد. در نیم قرن گذشته انقلاب اسلامی از مهمترین اتفاقات این کشور بوده که در آثار نویسندگان نیز تجلی بسیاری یافته است. جنگ تحمیلی یکی از طولانیترین جنگها در جهان بوده و ناخودآگاه هنرمندان هم نوشتن از آن را در ارجحیت قرار دادند.
عربلو درباره علل توجه بیشتر مخاطبان به ادبیات دفاع مقدس خاطرنشان کرد: دفاع مقدس جدا از مسائل زیاد و متعدد معنوی که در خود داشت، بسیار پرتحرک بود و نویسندگان نیز این کنش و واکنش را به خوبی در آثار خود منعکس کردند که شاید ادبیات انقلاب این طراوت را در خود کمتر داشته است.
وی با بیان این مطلب که نوشتن درباره انقلاب مختص آدمهای حاضر در انقلاب نیست، ادامه داد: نویسندگان جوان نیز باید دست به کار بشوند و درباره انقلاب بنویسند. اما به دلیل عدم حضور آنان در انقلاب میبایست به کتابهای روایت رجوع کنند. اتفاقات آن دوران و نشستن پای صحبت آنان که از نزدیک در ماجراها حضور داشتند، میتواند این فاصله را به حداقل برساند. در این راستا حوزه هنری هم در حد توان با چاپ آثار انقلابی و برنامههای جدیدی که در نظر دارد، میتواند کمک شایانی به این نسل کنجکاو و پرسشگر بکند.
این نویسنده اضافه کرد: نوع ساختار و نگاه به یک حادثه از چند جهت میتواند باعث خلق آثاری بدیع شود. مثلاً لانه جاسوسی آمریکا سوژهای است که داستانهای زیادی را در خود دارد و نویسندگان با نگاهی نو نسبت به سوژههای این چنینی هیچ گاه مشکل عدم سوژه نخواهند داشت.
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