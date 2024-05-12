همه باید در احیای امر به معروف و نهی از منکر همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح یکشنبه در نشست با مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر ۲ واجب الهی که در آیات و روایات زیادی در دین مبین اسلام پیرامون اهمیت آنها پرداخته شده است.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه آسیب‌هایی امروز در جامعه وجود دارد که نیازمند عزم جدی و همگانی برای مقابله است، گفت: با توجه به توطئه‌ها و تهاجم وسیع و گسترده دشمن در عرصه فرهنگی که اعتقادات، باورها و بنیان خانواده‌ها را هدف قرار داده است، همه ما بر اساس دستورات الهی وظیفه ذاتی داریم تا در برابر اینگونه تهاجم‌ها که جامعه را تهدید می‌کند اقدام و امر و به معروف و نهی از منکر را احیا کنیم.

امام جمعه گناوه با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر دایره و گستره بسیار وسیعی دارد، افزود: امر به معروف و نهی از منکر نیازمند ایجاد انگیزه و متولی مشخص است تا کارها به نحو مناسب پیش رود و در این زمینه نباید کوتاهی کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تاکید بر اینکه در اجرای امر به معروف و نهی از منکر همه باید همسو و هم راستا عمل کنند،.بیان کرد: اقشار مختلف مردم باید در برابر ناهنجاری‌ها در جامعه همکاری و همراهی کنند و نسبت به این امر مهم بی تفاوت نباشند و از سوی دیگر همه دستگاه‌های مرتبط نیز به وظایف قانونی خود عمل کنند.

لزوم ترویج سبک زندگی اسلامی

امام جمعه گناوه یادآور شد: همه باید بر اساس وظایف شرعی و اسلامی خود امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه خود بدانند و در این زمینه به وظایف شرعی و قانونی خود جامه عمل بپوشانند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: باید از ظرفیت‌هایی خوبی مانند بسیج و نیروهای مردمی در این زمینه استفاده کرد تا تأثیر گذاری بیشتری در جامعه داشته باشد.

وی گفت: علاوه بر توجه به امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی، باید علل و عوامل ناهنجاری در جامعه ریشه یابی و علت یابی شود و به صورت اصولی اینگونه ناهنجاری‌های جامعه را درمان کرد.

وی گفت: برخی آسیب‌ها در جامعه امروز به دلیل تغییر سبک زندگی و فاصله گرفتن از سبک زندگی اسلامی ایرانی است و اگر سبک زندگی‌ها خانواده‌ها و افراد جامعه بر اساس سبک اسلامی ایرانی باشد بسیاری از آسیب‌ها و معضلات جامعه کاهش خواهد یافت.

وی بیان کرد: در کنار اجرای قانون و مقررات باید فرهنگ سازی مناسب در جامعه صورت گیرد و سبک زندگی ایرانی اسلامی هر چه بیشتر ترویج و نهادینه شود.

امام جمعه گناوه یادآور شد: دغدغه همه دوست داران نظام و انقلاب و مؤمنین و متدینین اجرای قوانین اسلامی و به خصوص در زمینه امر به معروف و نهی از منکر است و امید است که در دولت اسلامی این امر مورد توجه بیشتر مردم و مسئولان باشد.