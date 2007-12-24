سفر رهبر معظم انقلاب نقطه عطفی در مسیر تحولات و پیشرفت استان یزد است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم اردکان در مجلس در جلسه شورای اداری اردکان با اشاره به سفر قریب الوقوع رهبر معظم انقلاب به استان یزد افزود: پس از سالها انتظاری مردم استان یزد چشم به راه حضور ایشان در استان هستند و امیدوارم ایشان نیز با عنایت به ارتباط صمیمانه ای که با حضرت آیت الله خاتمی و حضرت آیت الله بهجتی داشتند به اردکان نیز سفر نمایند.

محمدرضا تابش سپس با اشاره به کلام امام (ره) در خصوص استان یزد که فرمودند "یزد باید الگویی باشد برای همه استانها" اظهار داشت: بسیار امیدواریم تا سفر رهبر معظم انقلاب که در نیمه اول دی ماه به استان صورت می گیرد منشاء خیرات و برکات فراوان به این استان باشد.

نماینده مردم اردکان در مجلس ضمن تشکر از مجموعه مدیران اجرایی استان و شهرستان اردکان، معدل تخصص و تعهد مدیران استان یزد را از معدل کشور نیز بالاتر دانست و یادآور شد: این امر ریشه در فرهنگ و وجدان کاری مدیران و وظیفه شناسی آنها در خدمتگزاری به مردم دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مشکلاتی چون کمبود اعتبار و بودجه و خلاء های قانونی برای دستگاه های اداری، خدمت به مردم و رفع مشکلات را با عنایت به آموزه های دین مبنی اسلام و شعارهای انقلاب اسلامی وظیفه همه مسئولان دانست.

وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای فراوان اردکان افزود: اردکان باید کانون تولید علم و فرهنگ و مرکز صدور نیروی انسانی متعهد، متخصص و شایسته شود که در خور مقام و مرتبه این مردم و متناسب با نظام جمهوری اسلامی فعالیت کنند.

تابش از مدیران اجرایی شهرستان خواست تا افق 20 ساله ای را در زیر مجموعه خود برای رسیدن به یک شهر پیشرفته و در راستای توسعه متوازن همه جانبه و پایدار طرح کنند.

نماینده مردم اردکان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم پیگیری امور تا رسیدن به نتیجه مطلوب گفت: مدیران باید در پیشبرد برنامه ها و کارهای خود پیگیری و سماجت داشته باشند و بدانند که پیگیری و سماجتی مطلوب است که کار را به سرانجام برساند.

وی سپس با اشاره به تحولات صورت گرفته در شهرستان اردکان در طول سالیان گذشته این تحولات را مدیون لطف خداوند، دعای خیر مردم و تلاش همه مسئولان این شهرستان همراه با کار برنامه ریزی شده و مداوم در طول این سالها دانست و گفت: اردکان امروز قابل توصیف با سالهای گذشته از لحاظ پیشرفت و توسعه نیست.

تابش افزود: بهترین موهبتی که به ما عطا شده، افتخار خدمتگزاری به مردم است و خدمت به مردم جزء عباداتی است که خیرات و برکات را در زندگی فردی انسان جاری می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سپس با اشاره به مصوبات سفر سال گذشته هیئت دولت به استان یزد گفت: با توجه به نامناسب بودن مقطع زمان سفر به طور طبیعی نمی شد تا از بودجه سال 85 برای مصوبات بهره گرفت و بودجه سال 86 نیز بسته شده بود.

تابش افزود: از مجموع 196 مصوبه سفر استانی هیئت دولت به یزد 18 مصوبه باید به تائید کمیته ماده 32 می رسید که 16 مصوبه آن از تائید این کمیته گذشته که مصوبه بسیار مهم و حیاتی انتقال خط دوم آب به استان یزد از آن جمله است.

تابش ابراز امیدواری کرد: بانکها نیز تعهدات خود در خصوص پرداخت تسهیلات جامه عمل بپوشانند.

وی سپس با اشاره به برخی از مصوبات سفر گذشته هیئت دولت به استان یزد در خصوص شهرستان اردکان به میزان تحقق یا عدم تحقق این مصوبات اشاره کرد و برای مثال گفت: قرار بود تا برای تکمیل و بهره برداری از بیمارستان 96 تختخوابی اردکان، 500 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و 700 میلیون تومان از محل وزارت بهداشت تامین شود که هنوز تنها 100 میلیون تومان از این مبلغ تامین شده است.

دبیر کل فراکسیون اقلیت مجلس سپس به برخی دیگر از مصوبات از جمله ساخت دو سالن ورزشی، مطالعات دو خطه کردن راه آهن یزد - اردکان اشاره و توضیحاتی در خصوص آن ارائه نمود.

وی نفس حضور پرشور مردم در انتخابات را در موقعیت خطیر کنونی کشور تاثیرگذار دانست و گفت: انشاء الله در جریان رقابت های انتخاباتی از بد اخلاقی و تهمت زنی، تخریب و شایعه سازی خودداری شود و هر کس تنها به بیان تواناییها و برنامه های خود بپردازد.

محمدرضا تابش در جلسه شورای اداری شهرستان اردکان با اشاره به لزوم برگزاری انتخابات سالم، آزاد و رقابتی افزود: امیدواریم مجریان و برگزار کنندگان انتخابات، وظایف خود را فقط و فقط در راه اجرای قانون و نه اعمال سلیقه به انجام برسانند.

نماینده مردم اردکان خاطر نشان کرد: همه باید خود را در معرض رای و انتخاب مردم قرار دهند و مردم نیز هر که را مطلوب بدانند به عنوان نماینده خود بر می گزینند.

وی تاکید کرد: همگان باید به رای و نظر نهایی مردم تمکین کنند.

دبیر کل فراکسیون اقلیت مجلس در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: امید است از شدت مشکلات مردم از جمله تورم و گرانی کاسته شود و زمینه برای دلبستگی هر چه بیشتر مردم و امیدواری نسبت به نظام و زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو فراهم شود.