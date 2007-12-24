ساماندهی تردد موتور سیکلت ها در معابر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جواد تن زاده ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: براساس مطالعات انجام شده توسط این سازمان، در حال حاضر سهم سفرهای درون شهری انجام شده به وسیله موتورسیکلت در سطح معابر شهر تهران 7 درصد است که طبق اهداف مورد نظر در مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک این سهم باید در سال 1404 به 3 درصد کاهش یابد.

وی با اشاره به تخلفات موتورسیکلت سواران در معابر شهر به عنوان عامل اصلی ایجاد اختلال ترافیک و کاهش سطح کارایی معابراز بررسی راهکارهای اجرایی این معضل در داخل و خارج محدوده مرکزی شهر توسط سازمان حمل ونقل و ترافیک خبر داد.

معاون برنامه ریزی و مهندسی ترافیک تصریح کرد: براساس آمار 32 درصد سفرهای درون شهری به وسیله موتورسیکلت، جهت تردد به محل کار و سکونت و 30 درصد نیز برای حمل مسافر انجام می شود.

دکتر تن زاده در ادامه گفت: با توجه به شدت تصادفات و تعداد آنها در سطح معابر بزرگراهی شهر اعمال ممنوعیت حرکت موتورسیکلت در بزرگراه ها و افزایش کنترل پلیس، ضمن کاهش تردد این وسایل نقلیه، زمینه افزایش سطح کارایی معابر را فراهم خواهد کرد.