ارائه طرح جهت تعیین تکلیف پروژه منوریل صادقیه در شورای شهر/نامه شهردار به شورای شهر رسیده است

دکتر حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد : نامه شهردار تهران در خصوص تعیین تکلیف پروژه منوریل صادقیه به شورای شهر و کیمسیون عمران رسیده است و امیدوارم تا پس از بررسی شورای شهر تکلیف این پروژه تا پایان سال مشخص شود.

وی با اشاره به پیچیدگی موضوع تصریح کرد : مجری ، کارفرما و شورای حل اختلاف اضلاع این مسئله هستند، ضمن آنکه ممکن است شورای شهر نیز به وظیفه نظارتی خود به خوبی عمل نکرده باشد .

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر افزود : مجری طرح درخواست شفاهی را در خصوص تأمین ضرر و زیان خود مطرح کرده است که شورای شهر در نهایت باید تکلیف محل تأمین این هزینه را نیز مشخص کند.

عضو شورای شهر تهران در خصوص جزئیات پیشنهادات کمیسیون عمران و همچنین زمان ارائه طرح به شورا از اظهار نظر خودداری کرد و یادآور شد : بهتر است مسائل بیش از این رسانه ای نشود .