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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۲۲

شکیب در گفتگو با مهر خبر داد:

ارائه طرح جهت تعیین تکلیف پروژه منوریل صادقیه در شورای شهر/نامه شهردار به شورای شهر رسیده است

ارائه طرح جهت تعیین تکلیف پروژه منوریل صادقیه در شورای شهر/نامه شهردار به شورای شهر رسیده است

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گفت : این کمیسیون پیشنهاداتی را در خصوص روشن کردن سرنوشت پروژه منوریل صادقیه تهیه کرده است که به زودی در قالب طرحی به شورا ارائه خواهد کرد.

دکتر حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد : نامه شهردار تهران در خصوص تعیین تکلیف پروژه منوریل صادقیه به شورای شهر و کیمسیون عمران رسیده است و امیدوارم تا پس از بررسی شورای شهر تکلیف این پروژه تا پایان سال مشخص شود.

وی با اشاره به پیچیدگی موضوع تصریح کرد : مجری ، کارفرما و شورای حل اختلاف اضلاع این مسئله هستند، ضمن آنکه ممکن است شورای شهر نیز به وظیفه نظارتی خود به خوبی عمل نکرده باشد .

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر افزود : مجری طرح درخواست شفاهی را در خصوص تأمین ضرر و زیان خود مطرح کرده است که شورای شهر در نهایت باید تکلیف محل تأمین این هزینه را نیز مشخص کند.

عضو شورای شهر تهران در خصوص جزئیات پیشنهادات کمیسیون عمران و همچنین زمان ارائه طرح به شورا از اظهار نظر خودداری کرد و یادآور شد : بهتر است مسائل بیش از این رسانه ای نشود .

 

کد مطلب 610405

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