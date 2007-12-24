جزئیات آزمونهای سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر اقبالی گفت : ثبت نام داوطلبان دوره های دکتری با آزمون و بدون آزمون منحصرا به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی دانشگاه به نشانی WWW.AZMOON.ORG نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی تاکید کرد: متقاضیان شرکت در دوره دکتری بدون آزمون باید رشته ای متجانس و همنام با رشته فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد خود را انتخاب کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: آزمون دوره دکتری تخصصی در روزهای 24 و 25 بهمن ماه برگزار می شود.

وی افزود: اطلاعات مربوط به شرایط و نحوه ثبت نام در آزمونهای دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد، رشته های پزشکی، غیر پزشکی، پاره وقت، کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) بر روی سایتهای اینترنتی WWW.AZMOON.NET و WWW.ANA.IR قابل دسترسی است.