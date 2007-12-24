سرانه ورزش دانشجویی باید به هفت مترمربع در کشور برسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مهدی طالب پور ظهر امروز در حاشیه بازدید از پروژه های ورزشی دانشگاه اراک در جمع خبرنگاران افزود: سرانه ورزش دانشگاهی در سال گذشته 45 سانتی متر مربع بوده که در 9 ماه امسال به 62 سانتی متر مربع رسیده است.

وی با اشاره به اینکه دو رویکرد تکلیفی و قانونی و توسعه ای برای توسعه فضاهای ورزشی دانشجویان در دانشگاه ها مدنظر است، عنوان کرد: در این رویکردها دستیابی به همدلی، وفاق و عزم ملی و توسعه سلامت، نشاط و شادابی در دانشجویان از اهداف مهم است.

طالب پور با تاکید بر اینکه امسال با 17 دانشگاه، 17 تفاهم نامه در زمینه ورزش منعقد شده است، یادآور شد: با انعقاد این تعداد قرارداد، 17 سالن باستانی در دانشگاه ها احداث می شود.

وی ادامه داد: در بیش از 60 دانشگاه سه تا چهار سالن تندرستی راه اندازی شده است همچنین در برخی دانشگاه ها برای ساخت زمین چمن مصنوعی، تکمیل و تجهیز سالن ورزشی از جمله کفپوش و پارکت استاندارد، اهدا وسائل دوچرخه سورای، اسکیت، دارت و تیر و کمان اقداماتی صورت گرفته است.

طالب پور با بیان اینکه تا پایان امسال باید 45 رشته تخصصی قهرمانی مسابقه برگزار شود، افزود: تاکنون از این مجموع در 24 رشته، مسابقه قهرمانی کشوری برگزار شده و تا پایان سال بقیه رشته ها نیز برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون 45 انجمن ورزشی دانشجویی در کشور وجود دارد، بیان داشت: با اضافه شدن سه انجمن ورزش باستانی، ورزش های بومی و محلی و انجمن بازاریابی ورزشی پیش بینی می شود تعداد انجمن ها تا پایان سال به 50 انجمن افزایش یابد.

طالب پور با اشاره به جهش اعتبارات ورزشی دانشگاه ها گفت: سرانه ورزشی دانشجویی کشور از سه هزار تومان به 30 هزار تومان در سال جاری رسیده است.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه بالاترین مقام های کسب شده در تاریخ دانشجویی کشور امسال در کشور تایلند به دست آمده جایگاه ورزش دانشجویان ایران را رتبه هفدهم به رتبه سیزدهم ارتقاء داد افزود: برای مسابقات جهانی 2008 اولین دوره مسابقات مربوط به شطرنج خواهران و برادران در کشور روسیه است که در مسابقات انتخابی مرحله اول انجام و بهترین ها به این مسابقات جهانی اعزام می شوند که ایران در آن حضور دارد.

وی عنوان کرد: این مسابقات در قالب 40 رشته قهرمانی جهان از اسفندماه امسال برپا می شود که دانشجویان ایران در 10 رشته از این مسابقات حضور دارند.

طالب پور در ادامه سرانه ورزشی دانشگاه اراک را مطلوب ندانست و گفت: با افتتاح سه پروژه در حال ساخت، شامل دو سالن استاندارد و یک باب استخر، وضعیت این دانشگاه قابل قبول تر می شود.