تاكنون 756صندوق آراء حوزه انتخابيه تهران شمارش شده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" مستقر در فرمانداري تهران به گفته غلامرضا گوديني رييس حوزه انتخابيه شهر تهران تاكنون 756 صندوق از اين تعداد در فرمانداري تجميع شده است كه 287 هزار و 576برگ راي از اين صندوق ها شمارش شده است كه اسامي براساس اولويت آراء به شرح زير مي باشد:
1- غلامعلي حداد 110956
2- احمد توكلي 97563
3- اميررضا خادم 86197
4- محمدمهدي طباطبايي شيرازي 81259
5- احمد احمدي 77459
6- حسين مظفر 72355
7- نفيسه فياض بخش 70632
8- محمد خوش چهره جمالي 70593
9- سعيد ابوطالب 70565
10- عماد افروغ 69868
11- داود دانش جعفري 68155
12- عليرضا زاكاني 65223
13- لاله افتخاري 65123
14- حسين شيخ الاسلام 64357
15- الهام امين زاده 64039
16- عباسعلي اختري 63800
17- فاطمه آليا 62967
18- حسين نجابت 62693
19- فضل الله موسوي 62388
20- سيدعلي رياض 61625
21- الياس نادران 60939
22- حميدرضا كاتوزيان 60593
23- فاطمه رهبر 60295
24- غلامرضا مصباحي مقدم 58879
25- منوچهر متكي 58775
26- پرويز سروري 58751
27- حسين فدايي آشتياني 58024
28- مهدي كوچك زاده 58012
29- زينب كدخدا 54975
30- علي عباسپور تهراني فرد 51136
31- مهدي كروبي 33705
32- حسن غفوري فرد 28319
33- مجيد انصاري 25545
34- عليرضا محجوب 25382
35- سهيلا جلودارزاده 22682
36- جميله كديور 17474
37- علي عباسپور تهراني اصل 16938
38- سيدمحمود دعايي 11185
39- حسين ميرمحمدي صادقي 10535
40- الهه راستگو 9443
نظر شما