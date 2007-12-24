بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علائی مدیر کل تامین اجتماعی تهران بزرگ که در جمع کارشناسان واحد مستمریهای تهران بزرگ سخن می گفت، افزود: ارج نهادن به ارزش و جایگاه والای بازنشستگان، شناسایی استعدادها و معرفی نیروهای موفق بازنشسته به عنوان پیشکسوتان و خردمندان نمونه حداقل تقدیری است که می توان از زحمات و تلاش های ارزنده این قشر زحمتکش به عمل آورد.

علائی در خصوص بازنشستگان و مستمری بگیران که امسال در سطح تهران بزرگ تقدیر می شوند، گفت: فراخوان انتخاب بازنشسته و همسر بازمانده نمونه از طریق رسانه های نوشتاری و دیداری مرداد ماه، در سطح تهران بزرگ اطلاع رسانی گردید و جمع کثیری از اقشار مختلف بازنشستگان و همسران بازمانده نمونه انتخاب شدند که در 12 دی ماه جاری معرفی و لوح سپاس اعطا خواهد گردید.

وی تصریح نمود: از میان انتخاب شوندگان می توان به اساتید دانشگاه، هنرمندان، کارگران و همسران بازمانده نمونه که موفقیت هایی در عرصه های علمی ، فرهنگیری، ورزشی ، هنری، پژوهشی و تحصیلی خود و فرزندانشان داشتند، اشاره کرد.

مدیر کل تامین اجتماعی تهران بزرگ در خصوص تغییر زمان برگزاری جشن بازنشستگان که هر ساله در 23 آبان برگزار می گردد ، گفت: این تغییر زمانی با توجه به اعلام روز 25 ذی الحجه (15 دی ) به عنوان روز خانواده و تکریم از بازنشستگان توسط شورای فرهنگ عمومی کشور و درج آن در تقویم رسمی کشور نامگذاری گردید و همسو با سازمان ها و نهادهای متولی امور بازنشستگان در سراسر کشور، سازمان تامین اجتماعی هم ضمن گرامیداشت این روز فرخنده، از بازنشستگان نمونه و همسران بازمانده نمونه تقدیر به عمل می آورد.

علائی ضمن درخواست از مسئولین سازمان تامین اجتماعی مبنی بر افزایش سهمیه نفرات نمونه در سطح تهران بزرگ، گفت: با توجه به اینکه در سطح تهران بزرگ بیش از 267 هزار بازنشسته، مستمری بگیر و بازمانده تحت پوشش 31 شعبه تهران بزرگ قرار دارد که از این میان 171 هزار نفر بازنشسته، 83 هزار نفر بازمانده و بیش از 13 هزار نفر از کار افتاده می باشند، افزایش میزان نفرات برتر درسطح این اداره کل را خواستار شد.