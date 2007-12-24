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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۴۸

12دیماه؛

بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه معرفی می شوند

بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه معرفی می شوند

همزمان با گرامیداشت روز خانواده، 46 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه تامین اجتماعی تهران بزرگ معرفی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علائی مدیر کل تامین اجتماعی تهران بزرگ که در جمع کارشناسان واحد مستمریهای تهران بزرگ سخن می گفت، افزود: ارج نهادن به ارزش و جایگاه والای بازنشستگان، شناسایی استعدادها و معرفی نیروهای موفق بازنشسته به عنوان پیشکسوتان و خردمندان نمونه حداقل تقدیری است که می توان از زحمات و تلاش های ارزنده این قشر زحمتکش به عمل آورد.

علائی در خصوص بازنشستگان و مستمری بگیران که امسال در سطح تهران بزرگ تقدیر می شوند، گفت: فراخوان انتخاب بازنشسته و همسر بازمانده نمونه از طریق رسانه های نوشتاری و دیداری مرداد ماه، در سطح تهران بزرگ اطلاع رسانی گردید و جمع کثیری از اقشار مختلف بازنشستگان و همسران بازمانده نمونه انتخاب شدند که در 12 دی ماه جاری معرفی و لوح سپاس اعطا خواهد گردید.

وی تصریح نمود: از میان انتخاب شوندگان می توان به اساتید دانشگاه، هنرمندان، کارگران و همسران بازمانده نمونه که موفقیت هایی در عرصه های علمی ، فرهنگیری، ورزشی ، هنری، پژوهشی و تحصیلی خود و فرزندانشان داشتند، اشاره کرد.

مدیر کل تامین اجتماعی تهران بزرگ در خصوص تغییر زمان برگزاری جشن بازنشستگان که هر ساله در 23 آبان برگزار می گردد ، گفت: این تغییر زمانی با توجه به اعلام روز 25 ذی الحجه (15 دی ) به عنوان روز خانواده و تکریم از بازنشستگان توسط شورای فرهنگ عمومی کشور و درج آن در تقویم رسمی کشور نامگذاری گردید و همسو با سازمان ها و نهادهای متولی امور بازنشستگان در سراسر کشور، سازمان تامین اجتماعی هم ضمن گرامیداشت این روز فرخنده، از بازنشستگان نمونه و همسران بازمانده نمونه تقدیر به عمل می آورد.

علائی ضمن درخواست از مسئولین سازمان تامین اجتماعی مبنی بر افزایش سهمیه نفرات نمونه در سطح تهران بزرگ، گفت: با توجه به اینکه در سطح تهران بزرگ بیش از 267 هزار بازنشسته، مستمری بگیر و بازمانده تحت پوشش 31 شعبه تهران بزرگ قرار دارد که از این میان 171 هزار نفر بازنشسته، 83 هزار نفر بازمانده و بیش از 13 هزار نفر از کار افتاده می باشند، افزایش میزان نفرات برتر درسطح این اداره کل را خواستار شد.

کد مطلب 610437

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