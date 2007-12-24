آخرین وضعیت پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، نادعلی الفت پور گفت: وزارت رفاه بر اساس بند " م " ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، تکلیف دارد در خصوص ایجاد پایگاه اطلاعاتی مورد نیاز نظام جامع تامین اجتماعی در حوزه های بیمه ای ، حمایتی و امدادی اقدام کند.

وی هدفمند کردن یارانه ها، رسیدگی به 3 دهک پایین جامعه و در نهایت تعیین شاخص های رفاه اجتماعی را از اهداف اصلی ایجاد پایگاه اطلاعات در این حوزه ها دانست.

معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه افزود: انتظارات و توقعات به حق مردم برای شناسایی اقشار آسیب پذیر، تعریف شاخص های حوزه رفاه و تامین اجتماعی و لزوم تحقق اهداف و همچنین برنامه های این حوزه در قانون اساسی ، چشم انداز 20 ساله نظام و قانون برنامه چهارم توسعه کشور ، اراده ما را برای ایجاد این پایگاه اطلاعاتی مصمم تر کرد.

الفت پور افزود: مرحله اول این پروژه که زمان اجرای آن تا پایان بهمن ماه سال جاری است، شامل جمع آوری اطلاعات در پایگاه متمرکز وزارتخانه ، استخراج هم پوشانی درون سازمانی و بین سازمانی و رفع هم پوشانی های مربوط به افراد تحت پوشش حوزه های بیمه ای و حمایتی شش صندوق مربوطه است و مرحله بعد مربوط به جمع آوری اطلاعات سایر صندوق های کشور خواهد بود.

وی تصریح کرد: تا پایان آذر سال جاری 63 درصد مرحله اول پروژه انجام شده و پیشرفت پروژه طبق برنامه زمانبندی است که مرحله اول َآن تا پایان بهمن امسال به پایان خواهد رسید.

معاون توسعه مدیریت و امور مجلس اظهار امیدواری کرد ، این پایگاه اطلاعاتی با ارائه خدماتی نظیر وب سرویس در گستره کشور، این امکان را برای سازمان های بیمه ای و حمایتی فراهم کند که در هنگام ارائه خدمات به مردم بتوانند با استعلام از این پایگاه از وضعیت فعلی فرد با خبر شوند. این امر بسیاری از مشکلات فعلی سازمان های بیمه گر را مرتفع خواهد نمود.